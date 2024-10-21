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Принесли присягу вновь назначенные судьи местных судов Кыргызстана

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Сегодня, 21 октября 2024 года, в Верховном суде Кыргызской Республики принесли присягу вновь назначенные судьи местных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне президент издал указы о назначении судьями местных судов страны впервые, сроком на пять лет и направлении в следующие суды: в Кадамжайский районный суд Баткенской области - Досматова Мээрим Нурмаматовна, в Бакай-Атинский районный суд Таласской области - Абдыганыев Найзабек Жунусбекович, в Манасский районный суд Таласской области - Эргешов Акжол Алакбарович, в Нарынский областной суд - Кетиренов Бактыбек Кыдырмышевич, в Свердловский районный суд города Бишкек - Самиев Замирбек Байышович.

И.о. председателя Верховного суда Нурлан Мусаев поздравил назначенных судей и призвал их быть верными принесённой присяге, отметив важность соответствия высокому статусу судьи и необходимости постоянного самосовершенствования.

Отмечается, что в соответствии с конституционным Законом "О статусе судей Кыргызской Республики" полномочия избранных или назначенных судей Кыргызской Республики начинаются с момента принесения ими присяги.


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URL: https://www.vb.kg/440287
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