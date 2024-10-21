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В Манасском районе земля автовокзала возвращена государству

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Прокуратура Таласской области провела проверку, в ходе которой выяснила, что земельный участок площадью 0,28 га, ранее принадлежащий Таласскому филиалу ГП "Кыргыз автобекети", был незаконно передан в частную собственность по постановлению Семетейского (ранее Покровского) айыл окмоту Манасского района.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла акт прокурорского реагирования. По результатам его рассмотрения участок возвращен на баланс Таласского областного государственного предприятия автовокзалов, автостанций и автокасс.


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URL: https://www.vb.kg/440291
Теги:
земельный участок, Таласская область, прокуратура
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