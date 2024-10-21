"В этом году производство сельхозпродукции достигнет 400 млрд сомов"

В этом году, благодаря климату и благоприятному влиянию погоды ожидается, что производство сельскохозяйственной продукции достигнет 400 миллиардов сомов, а темп роста составит 107%. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, поздравляя накануне работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

По словам главы государства, в таких отраслях сельского хозяйства как животноводство и перерабатывающая промышленность по всем макроэкономическим показателям были полностью достигнуты хорошие результаты. Все это подтверждает устойчивое развитие агропромышленного комплекса республики.

Президент отметил, что в целях поддержки сельскохозяйственного производства со стороны государства в рамках программы государственных инвестиций успешно реализуются 7 инвестиционных проектов, проекты "Финансирование сельского хозяйства", "Кредитование агропромышленного комплекса", а также осуществляется финансирование проектов в сфере ирригации и лизинга сельскохозяйственной техники.

Источник: Кабар