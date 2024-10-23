В новостройках Бишкека высажено 412 саженцев

В новостройках Ак-Ордо-2, Ак-Ордо-3, Ала-Тоо-3 прошла экологическая акция по посадке саженцев. Мероприятие направлено на создание зеленых зон и развитие культуры правильной посадки зеленых насаждений.

В посадке приняли участие представители Муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Ленинскому административному району, МТУ Новопавловка, лидеры и жители местных сообществ, волонтеры Кыргызского Экономического Университета, а также команды ОФ "Инициатива АрчА" и проекта "Аракет".

В ходе акции посажено 412 саженцев деревьев и цветущих кустарников, что значительно улучшит экологическую ситуацию в районе и создаст более комфортные условия для жителей.

Кроме того, для участников был организован мастер-класс, в котором команда ОФ "Инициатива АрчА" поделилась практическими советами и рекомендациями по посадке и уходу за саженцами.

Отрадно, что жители новостроек с большим воодушевлением поддержали данную акцию. Команда проекта Аракет надеется на бережное отношение к зеленым посадкам!

Данное мероприятие организовано ОО "Ресурсный центр для пожилых" совместно с ОФ Инициатива "Арча" в рамках проекта "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике