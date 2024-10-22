Медведев предрек миру тотальную войну до полного истребления человечества

Миру грозит тотальная война и истребление человечества, если на международной арене не установится баланс, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Ведь альтернатива такому балансу сил - тотальная война до полного истребления человечества", - написал он.

Медведев заявил, что долгосрочными целями России может быть распад США или создание полноценного им противовеса, а ШОС и БРИКС при построении нового баланса в мире могут стать противовесом доминированию Штатов на международной арене.

Зампред совбеза добавил, что в современных условиях мир без баланса не сможет просуществовать даже десяти лет, и, если Запад не осознает эту реальность, то это грозит фатальными последствиями. Медведев также отметил, что "это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других".