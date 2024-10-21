Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

"Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и их партнеры меняют мир"

239  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Очередной саммит крупного международного объединения стран БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в российском городе Казани – это столица республики Татарстан. Уже известно, что его посетят лидеры 32 стран – а это в сумме две трети населения планеты. Тенденция развития БРИКС такова, что к 2050 году его участники, скорее всего, выйдут в мировые экономические лидеры, пишет asia-today.news.

Страны-инициаторы создания БРИКС – это Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. Однако сегодня выстраивается целая очередь из государств, желающих стать полноправным членом этой авторитетной организации. Что привлекает их в БРИКС? Цель организации можно сформулировать так: объединение государств на основе интересов глобального Востока и Юга в противовес западной оси во главе с безоговорочным гегемоном – США. Одним из общих знаменателей является запрос на реформы в таких считающихся "прозападными" организациях, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций. При этом страны-члены всегда подчёркивали, что данный альянс не носит блокового и уж тем более военного характера, все установки БРИКС "заточены" под принцип многополярности, равноправного взаимодействия без доминирования какой-либо одной стороны. Популярность БРИКС настолько велика, что в её двери уже начинают стучаться страны НАТО: Франция хотела присутствовать в качестве наблюдателя на саммите в ЮАР, а Турция устами своего президента Реджепа Эрдогана неоднократно заявляла о том, что желает полноправного участия в БРИКС.

Не секрет, что идея данного объединения назрела тогда, когда США и их союзники начали активно размахивать санкционной дубиной. По этой причине страны Глобального Юга, к которому можно отнести государства Центральной Азии, в том числе Киргизию, задумались над вопросом: как исключить фактор выкручивания рук из мировой торговли, культурного и спортивного обмена? Так появились в уставных положениях БРИКС пункты, констатирующие, что данное объединение нацелено на выстраивание экономической структуры, свободной от глобальных эмбарго и санкций, включающей единый центральный банк, отказ от доллара в торговле, собственную страховую и платёжную системы. С последним пунктом, правда, пока неясности: страны не могут договориться о единой валюте БРИКС. Зато они стали гораздо чаще использовать в своих торговых операциях национальные валюты.

Положительную динамику развития БРИКС давно заметили в Соединённых Штатах и Европе. О реакции Парижа мы уже упомянули, а буквально на днях на тему БРИКС и предстоящего саммита в Казани высказался евродепутат от Словакии, заместитель председателя правящей в партии "Направление – социальная демократия" Любош Блага.

– Мы наблюдаем за тем, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и их партнёры меняют мир, создают более справедливый глобальный порядок, основанный на уважении к чужим интересам. Я уверен, что небольшая Словакия, пытающаяся выстроить взаимодействие со всеми центрами силы, сможет наладить сотрудничество и с членами БРИКС, – заявил господин Блага.

И, следует отметить, с каждым годом у него в Европе появляется всё больше единомышленников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440301
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  