"Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и их партнеры меняют мир"

Очередной саммит крупного международного объединения стран БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в российском городе Казани – это столица республики Татарстан. Уже известно, что его посетят лидеры 32 стран – а это в сумме две трети населения планеты. Тенденция развития БРИКС такова, что к 2050 году его участники, скорее всего, выйдут в мировые экономические лидеры, пишет asia-today.news.

Страны-инициаторы создания БРИКС – это Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. Однако сегодня выстраивается целая очередь из государств, желающих стать полноправным членом этой авторитетной организации. Что привлекает их в БРИКС? Цель организации можно сформулировать так: объединение государств на основе интересов глобального Востока и Юга в противовес западной оси во главе с безоговорочным гегемоном – США. Одним из общих знаменателей является запрос на реформы в таких считающихся "прозападными" организациях, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций. При этом страны-члены всегда подчёркивали, что данный альянс не носит блокового и уж тем более военного характера, все установки БРИКС "заточены" под принцип многополярности, равноправного взаимодействия без доминирования какой-либо одной стороны. Популярность БРИКС настолько велика, что в её двери уже начинают стучаться страны НАТО: Франция хотела присутствовать в качестве наблюдателя на саммите в ЮАР, а Турция устами своего президента Реджепа Эрдогана неоднократно заявляла о том, что желает полноправного участия в БРИКС.

Не секрет, что идея данного объединения назрела тогда, когда США и их союзники начали активно размахивать санкционной дубиной. По этой причине страны Глобального Юга, к которому можно отнести государства Центральной Азии, в том числе Киргизию, задумались над вопросом: как исключить фактор выкручивания рук из мировой торговли, культурного и спортивного обмена? Так появились в уставных положениях БРИКС пункты, констатирующие, что данное объединение нацелено на выстраивание экономической структуры, свободной от глобальных эмбарго и санкций, включающей единый центральный банк, отказ от доллара в торговле, собственную страховую и платёжную системы. С последним пунктом, правда, пока неясности: страны не могут договориться о единой валюте БРИКС. Зато они стали гораздо чаще использовать в своих торговых операциях национальные валюты.

Положительную динамику развития БРИКС давно заметили в Соединённых Штатах и Европе. О реакции Парижа мы уже упомянули, а буквально на днях на тему БРИКС и предстоящего саммита в Казани высказался евродепутат от Словакии, заместитель председателя правящей в партии "Направление – социальная демократия" Любош Блага.

– Мы наблюдаем за тем, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и их партнёры меняют мир, создают более справедливый глобальный порядок, основанный на уважении к чужим интересам. Я уверен, что небольшая Словакия, пытающаяся выстроить взаимодействие со всеми центрами силы, сможет наладить сотрудничество и с членами БРИКС, – заявил господин Блага.

И, следует отметить, с каждым годом у него в Европе появляется всё больше единомышленников.