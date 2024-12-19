Великобритания обвиняет Кыргызстан в незаконном транзите оптики и боеприпасов в Россию, чтобы надавить на республику новыми санкциями. Би-Би-Си опубликовало якобы "журналистское" расследование, что британское высокотехнологичное оборудование стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов было продано российским компаниям, связанным с военными, через фирмы, зарегистрированные в Бишкеке.

В своей статье англичане пишут, что с момента введения антироссийских санкций в феврале 2022 года экспорт Великобритании в Кыргызстан увеличился более чем на 300%. Эксперты подозревают, что некоторые товары на самом деле предназначены для Москвы, и призывают Бишкек "к ответу".

С позиций "сильных мира сего" британские журналисты сначала направили свои обвинения по почте нескольким кыргызским компаниям, подозревая их в перепродаже британского спец. оборудования в РФ. Бизнесмены ответили, что обвинения ложные, и они занимаются поставками товаров гражданского назначения, произведённых в азиатских странах, их деятельность не противоречит законам государства и не имеет ничего общего с санкциями, потому что невозможно запретить свободную торговлю азиатскими товарами, доступными для продажи и доставки.

Не добившись раскаяния от бизнеса, британцы начали укорять правительство Кыргызстана, пишут, что республика должна отчитаться, признаться и раскаяться. Иначе введут новые санкции.

Усиленные меры экспортного контроля в Кыргызстане работают с июля 2023 года после визита в Бишкек представителей США, ЕС и Великобритании. Но санкции на кыргызский бизнес они все равно накладывают. В прошлом году по меньшей мере четыре компании попали "под удар", этим летом Великобритания заморозила активы фирмы "Интер Стайл Плюс", еще на две кыргызские компании ОсОО "ТСБ" и ОсОО "Нова Проект" наложили санкции США. Запад пытается контролировать деловую сферу Кыргызстана, придумывая все новые поводы.

Но у Кыргызской Республики очень прочные экономические связи с Россией, общий товарооборот превышает 3 млрд долларов в год. Для сравнения, товарооборот Кыргызстана со всеми остальными странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в три раза меньше. Россияне - вторые торговые партнеры кыргызов после китайцев. И в перечень товаров входят жизненно необходимые зерно, сахар, топливо и электроэнергия.

Ограничения в отношении Кыргызстана и меры, направленные на прекращение деятельности местных предпринимателей, несомненно, могут привести к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и ослабить экономику. Но на данный момент нет реальных оснований для введения санкций. Расследования, проведённые британскими журналистами, пока не содержат убедительных доказательств.

Дэвид О"Салливан, специальный представитель Европейского союза по вопросам применения санкций, сообщает, что усилия по пресечению "нелегальных схем закупок" продолжаются. А значит, продолжится и поиск поводов для введения санкций против Кыргызстана.