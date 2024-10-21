"КР подтвердила приверженность дружбе с РФ в условиях всеобщего давления"

За все время независимости Кыргызстана, Россия всегда поддерживала нашу республику. Между нашими странами за 33 года не было никаких серьезных противоречий: ни в сфере безопасности, ни в культуре, ни в экономике. Братской страной для КР является и Россия. Кыргызстан – единственная республика, где официальный статус русского языка является не декларативным. Его используют в быту, любят, изучают. Об этом VB.KG, комментируя сегодняшний визит делегации кабмина КР в РФ, сообщил экс-посол Кыргызстана и России экс-посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов.

Дипломат напомнил, что в самое сложное время именно Россия всегда всесторонне поддерживала наше государство.

"Укрепление сотрудничество между КР и РФ наглядно показывает неуклонно растущий товарооборот между нами. Помогает стратегический партнер и важными для народа нефтепродуктами, газом, зерновыми, лесом, металлопродукцией и др. Помимо экономики, главным фактором стабильности КР и ЦА продолжает оставаться база ОДКБ в Канте. Развивается совместная образовательная сфера. Много наших студентов выбирают для себя именно образование в российских вузах. Вкладывает РФ средства и в такие значимые проекты, как Кыргызско-Российский славянский университет. Там сейчас идут реформы, строится кампус, студенческий городок. Начато строительство девяти школ во всех уголках республики. То есть, какое бы мы направление не взяли, везде реализуется всестороннее сотрудничество. Поэтому, как бы не менялась власть, она всегда давала высокую оценку роли России в жизни и истории Кыргызстана, а также нашему общему сотрудничеству в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Но самое главное – это всеобъемлющее, равноправное и взаимовыгодное партнерство на основе уважения. Это еще раз доказывает, что Россия – один из наших преданных друзей и союзников", - подчеркнул Джекшенкулов.

По его словам, нынешним визитом в Москву, теми заявлениями, чтобы были сделаны там, Кыргызстан еще раз подтвердил, что в условиях всеобщего давления на Россию, санкции, наше руководство продолжает проявлять приверженность к партнерству, союзничеству и братству наших народов.

"И это верное решение. Ведь наши государства связывает многовековая история и менталитет. Туда едут на работу кыргызстанские трудящиеся. Поэтому, тесная интеграция с Россией – закономерный процесс", - уверен экс-посол.

Что касается Дней кыргызской культуры в России, то последний раз они проводились в 2019 году до пандемии и стали хорошей традицией, добавил дипломат.

"Причем, интерес к культуре взаимный. Наши мигранты на постоянно устраивают там культурный обмен, углубляя наше взаимопонимание и сотрудничество. И эти традиции надо продолжать и развивать", - резюмировал Аликбек Джекшенкулов.