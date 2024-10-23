Хабаровские поисковики нашли останки красноармейцев в Волгоградской области

Члены отделения "Поискового движения России" из Хабаровского края начали подводить первые итоги самостоятельной экспедиции в Волгоградскую область, которую организовали с целью обнаружения останков бойцов 4-ой Танковой армии, в том числе 205-ой стрелковой дивизии. Как сообщает ИА "Хабаровский край сегодня", раскопки проводились в нескольких километрах от хутора Венцы Клетского района - именно здесь в июле-августе 1942 года разворачивалось ожесточённое сражение за обладание правым берегом реки Дон.

По словам председателя совета хабаровского регионального отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Никиты Кобзева, чтобы организовать данную экспедицию, пришлось проделать кропотливую исследовательскую работу в Центральном архиве министерства обороны и NARA (Национальном архиве США), а также изучить большое количество публикаций на профильных тематических интернет-сайтах. К проекту присоединились поисковики из соседних дальневосточных субъектов.

В итоге, было принято решение обследовать небольшой участок территории, на котором располагались группы бойцов, объединённые в единый укреплённый пункт. Также там, ближе к линии боевого соприкосновения, параллельно работала небольшая разведгруппа. Именно здесь произошли роковые события 15 августа 1942 года, когда немецкие силы перешли в наступление и обрушили советскую оборону на данном участке.

- Раскопки на месте продолжались с 19 сентября по 11 октября. С первого же дня наши поисковики начали находить останки павших советских воинов. Используя аэрофотоснимки, был сделан вывод, что многие позиции с останками были в своё время осквернены, либо тронуты первыми поисковиками-любителями, которые использовали устаревшую методологию или проявляли малое усердие в исследовании непростого задонского грунта, который после засухи становится подобно бетону, - рассказали в хабаровском региональном отделении "Поискового движение России".

В ходе экспедиции удалось найти 29 фрагментированных человеческих останков, 25 из которых были в разной степени осквернены. Ещё четыре бойца Красной армии были найдены целыми - у троих были обнаружены медальоны и почти у всех истлевшие бумаги и фотокарточки. Кроме того, были найдены также подписные вещи, но принадлежность к конкретным людям удалось установить не везде. В настоящее время ведётся аналитическая работа и часть обнаруженных предметов и документов переданы для подробного изучения экспертам.

- В историографии оборонительного этапа Сталинградской битвы наступательные бои 4-ой Танковой армии против войск гитлеровской коалиции затрагиваются вскользь, хотя к операции был подключен выдающийся полководец, а в будущем Маршал Победы - Александр Михайлович Василевский. Совсем скоро мы соберём всех желающих и проведём конференцию, где сможем рассказать про полученный опыт, саму поисковую работу, - отметили поисковики.

Напомним, что минувшей весной активисты хабаровского регионального отделения "Поискового движения России" нашли место падения самолета-штурмовика ИЛ-2 в Хабаровском крае через 81 год после катастрофы.

Источник: ХКС