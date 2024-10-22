Кыргызстан совершил значительный прорыв в рейтинге безопасных стран мира

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) - это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики. Индекс показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот - опасными) для жизни человека. Выпускается Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который действует на базе Сиднейского университета при участии партнёрских организаций.

В 2024 году Кыргызстан совершил значительный прорыв в этом рейтинге, заняв 77-е место. Это впечатляющий результат, ведь наша страна поднялась сразу на 24 позиции по сравнению с прошлым 2023 годом, когда занимала 101-ю строчку. Это яркое свидетельство того, что Кыргызстан становится все более безопасным и стабильным, укрепляя свою позицию на международной арене.

Если показатели улучшим еще на столько же, то войдем в категорию стран с самым высоким уровнем безопасности.

2023 год

2024 год

Индикаторы рейтинга безопасности