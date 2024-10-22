Садыр Жапаров напомнил сотрудникам МИД о важности национальных ценностей

В Бишкеке отметили 80-летие Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Торжественное мероприятие собрало многочисленных гостей, среди которых были высокопоставленные чиновники, дипломаты, представители международных организаций, а также глава государства.

Президент КР Садыр Жапаров в своем выступлении поздравил сотрудников МИД с юбилеем, отметив важную роль дипломатии в современной жизни Кыргызстана и прежде всего в сохранении национальных ценностей.

"Необходимо сохранить ценности, которые были переданы нам через поколения. К примеру, эпос "Манас" является символом национальных ценностей и дипломатии. Этот великий эпос не только отражает героизм и духовную стойкость кыргызского народа, но и иллюстрирует важность межплеменных и международных связей", - сказал он.

Президент также рассказал о достижениях современной дипломатии Кыргызстана, включая получение суверенитета и установление дипломатических отношений с 170 странами, в 100 из которых функционируют кыргызские дипломатические представительства.

Кроме того, глава государства напомнил, что в рамках празднования 100-летия Кара-Кыргызской автономной области было запущено 100 производственных объектов по всей стране.

Внешняя политика Кыргызстана остаётся многовекторной, и республика поддерживает дружественные отношения со всеми странами. Мы будем продолжать укреплять юридические права наших соотечественников за границей и взращивать высококвалифицированных специалистов в сфере дипломатии", - добавил он.

Садыр Жапаров также выразил признательность ветеранам дипломатической службы, стоявшим у истоков создания внешнеполитического ведомства, и вручил государственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.

На праздновании открылась выставка, посвященная истории кыргызской дипломатии. На ней были представлены архивные фотографии дипломатов, работавших в разные годы. Экспозиция позволила гостям окунуться в прошлое и увидеть, как развивались международные отношения Кыргызстана.