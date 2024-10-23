В Бишкеке обсудили важность усиления роли женщин в зеленом финансировании

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел семинар "Гендер и Климат".

Мероприятие направлено на объединение ключевых заинтересованных сторон рынка для совместного обсуждения путей содействия внедрению гендерных аспектов в зеленое финансирование в Кыргызстане. Цель семинара - обсудить важность усиления роли женщин в смягчении последствий изменения климата посредством зеленого финансирования.

Региональный руководитель ЕБРР Айтен Рустамова отметила, что в планах расширение географического охвата женщин в предпринимательстве.

"Несколько недель назад мы приняли новую стратегию по Кыргызстану на 2024-2029 гг., где приоритетом является энергоэффективность проектов. Мы рады началу программы "Молодежь в бизнесе", и уверены, что другой проект "Женщины в бизнесе" будут такими же успешными, как KyrSEFF. По данным KyrSEFF, более 40% заемщиков – женщины, что подтверждает их высокую активность в Кыргызстане", -отметила она.

Программа KyrSEFF направлена на содействие переходу к экологически устойчивой, низкоуглеродной и климатически устойчивой экономике. Гендерные аспекты включены в программу для обеспечения равного доступа к климатическому финансированию как для мужчин, так и для женщин.

В связи с этим в рамках программы финансирования зеленой экономики в Кыргызстане – KyrSEFF/GEFF была проведена гендерная базовая оценка. Исследование показало, что женщины и мужчины одинаково оценивают степень уязвимости перед изменением климата (44%), но женщины на 18% выше оценивают потребность в обучении финансовым продуктам и услугам.

Ключевые аспекты исследования:

• 46% женщин-предпринимателей вносят вклад в экономику, прогнозируется увеличение до 65% к 2030 году.

• Количество женщин, использующих финучреждения, увеличилось на 0,3% по стране, с ростом на 2,5% в городских районах и снижением на 1,1% в сельской местности.

• Женщины составляют 27% всех предпринимателей, но в аграрном бизнесе их доля менее 10%. Занятость женщин ниже на 28,7% по сравнению с мужчинами.

• Доходы мужчин в среднем выше доходов женщин на 13%, но женские доходы от индивидуальной трудовой деятельности и личного подсобного хозяйства выше на 45% и 24% соответственно.

• Соотношение заработных плат мужчин и женщин составляет около 75% в среднем по стране.

• Женщины выражают меньшую готовность к сотрудничеству с банковскими структурами, предоставляющими гранты и льготные кредиты.

В рамках семинара прошла панельная дискуссия с участием экспертов из делового сектора, которые обсудили усиление роли женщин в смягчении последствий изменения климата посредством зеленого финансирования и поделились своим видением по развитию женского потенциала.

Гендерный эксперт KyrSEFF Анара Ниязова предложила рекомендации для преодоления барьеров женщин в предпринимательстве:

• Разработка законодательства, легитимизирующего зеленую экономику и зеленое финансирование.

• Создание "зеленых" рабочих мест для женщин.

• Увеличение финансовой и технической поддержки для сбора данных о взаимосвязи между гендером и окружающей средой.

• Снижение ставок кредитования и предоставление беззалоговых кредитов для женского бизнеса.

• Персонификация финансовых продуктов, направленных на поддержку женских инициатив.

• Разработка и проведение онлайн-курсов для женщин по зеленым технологиям и изменению климата.

Участники семинара пришли к выводу, что необходимо уделять особое внимание вопросам гендера и климата с участием государственного, финансового и экспертного секторов и прикладывать совместные усилия для преодоления указанных препятствий.

Мероприятие прошло при поддержке фонда акционеров ЕБРР и правительства Японии.