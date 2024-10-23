В Бишкеке вспомнили первого Народного комиссара иностранных дел Кыргызстана

Руководство МИД КР возложило венки к бюсту выдающегося государственного деятеля Казы Дикамбаева, первого Народного Комиссара иностранных дел Кыргызской ССР

22 октября в городе Бишкек в рамках 80-летия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, а также в преддверии празднования Дня дипломатического работника Кыргызской Республики на аллее Государственных деятелей Кыргызстана состоялась торжественная церемония возложения венков к бюсту выдающегося государственного деятеля Казы Дикамбаева, первого Народного Комиссара иностранных дел Кыргызской ССР.

В церемонии возложения венков приняло участие руководство внешнеполитического ведомства Кыргызской Республики во главе с министром Ж.Кулубаевым, а также сотрудники МИД КР.

Справочно: Бюст выдающегося государственного деятеля Казы Дикамбаева был торжественно открыт 4 ноября 2022 года на Аллее Государственных деятелей в Бишкеке под руководством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.

Автором бюста является известный скульптор Ажыев Саадабек Ботобекович.