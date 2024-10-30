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Досалиев: Кыргызстан должен концептуально переосмыслить вопросы обороны

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- Светлана Лаптева
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В Украине за сутки сбивают на фронте до 200 - 250 дронов, КНР в сутки может выпускать в сутки до 20 тысяч БПЛА разной модификации. В этой связи эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев считает, что не стоит хлопать в ладоши и успокаиваться, когда мы видим сообщение, что Кыргызстану передали 1 или 2 дрона. По его словам, они не решат вопрос безопасности в критической ситуации.

"Пришло время государству и обществу концептуально переосмыслить вопросы обороны страны, в разы увеличив бюджет на военные расходы. Гражданам Кыргызстана нужно понимание того, какой должна быть обороноспособность страны в новой политической ситуации, в новых условиях ведения войны.  И  важно вместе с военными экспертами разобраться, как добиться  максимальной защиты населения и территории, что для этого нужно, какие ресурсы, какие институты задействовать. Критически важно понять, как добиться максимального эффекта при ограниченных ресурсах, ведь иначе есть риск потратить средства на подготовку к той форме войны, которой уже нет, к войне из прошлого. Эксперты называют современное отношение к вопросам безопасности и защите населения - многомерной обороной. То есть речь о переосмыслении оборонного строительства Кыргызстана", - сказал Досалиев. 

Эксперт говорит о том, что к сожалению, до сих пор в обществе нет понимания, насколько важны инженерно-техническое образование школьников, профессионально-техническая подготовка и уроки начальной военной подготовки.

"А у нас по-прежнему преподаватели НВП числятся в Министерстве образования, и там получают мизерную зарплату, а задачи перед ними ставятся - стратегические - подготовка молодого населения к обороне страны. Они должны научить молодых ребят и девочек - Родину защищать! В школах нет не то что уроков обучения управления дронами, а не в каждой школе оборудованы кабинеты начальной военной подготовки, да и курам на смех - стрелковое оружие воочию видят может один раз за весь курс. Не говоря уже о том, чтобы научиться стрелять в реальных условиях. Кстати, так и не решен вопрос оплаты за посещение тира старшеклассниками. Ранее оплату вносили родители сомов 50 за пульку, а теперь это тоже запрещено. А разве не государство должно выделять средства для подготовки военнослужащих? И разве защита отечества не является нашей священной обязанностью, согласно той же программе "Кыргыз жараны?", - задается вопросом эксперт по безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/440319
Теги:
армия, Кыргызстан
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