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Саммит БРИКС освещают более 2 тыс. СМИ со всех стран мира

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- Виктория Гунгер
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В Казани начал работу саммит БРИКС. Сегодня в столицу Татарстана продолжают прибывать лидеры государств организации и приглашенных стран. Несколько минут назад с трапа самолета спустился председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Освещать БРИКС приехали около 2 тысяч журналистов из 59 стран. Примерно половина журналистов представляют иностранные издания. Среди них корреспондент VB. KG. Для них в пресс-центре "Казань Экспо" организовали международный вещательный центр.

Стоит отметить, что информация об изоляции РФ преувеличена. Помимо дружественных стран, среди представителей СМИ западные и европейские журналисты. При этом никаких политических противоречий или препятствий для их работы в рамках саммита нет.


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URL: https://www.vb.kg/440320
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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