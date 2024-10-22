В Казани начал работу саммит БРИКС. Сегодня в столицу Татарстана продолжают прибывать лидеры государств организации и приглашенных стран. Несколько минут назад с трапа самолета спустился председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Освещать БРИКС приехали около 2 тысяч журналистов из 59 стран. Примерно половина журналистов представляют иностранные издания. Среди них корреспондент VB. KG. Для них в пресс-центре "Казань Экспо" организовали международный вещательный центр.

Стоит отметить, что информация об изоляции РФ преувеличена. Помимо дружественных стран, среди представителей СМИ западные и европейские журналисты. При этом никаких политических противоречий или препятствий для их работы в рамках саммита нет.