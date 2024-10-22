Сотрудники Минприроды проверили состояние свалки в Алайском районе

Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в рамках исполения закона "О защите атмосферного воздуха" проверили состояние свалки в селе Гулчо Алайского района, обслуживающей 24 тысячи жителей и занимающей территорию в 3 гектара, сообщает пресс-служба ведомства.

Свалка функционирует с 2016 года, и на данный момент ведутся работы по уплотнению отходов.

Инспекторы Службы экологического и технического надзора отметили, что ранее были выданы предписания по приведению объекта в соответствие с экологическими нормами, включая мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха. В рамках выполнения данного предписания инспекторы провели проверку состояния свалки и оценили выполнение мероприятий.

Глава айыл окмоту Н. Тажибаев сообщил о планах по ограждению территории свалки и созданию поста охраны для предотвращения несанкционированного доступа. Эти меры позволят минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию в районе.

Минприроды напоминает, что все объекты, включая свалки, обязаны соблюдать установленные стандарты по минимизации выбросов вредных веществ. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность.

Также была проверена школьная котельная, готовая к отопительному сезону, но нуждающаяся в установке пылегазоочистительной установки. Администрация школы планирует выделить средства на её закупку в следующем году.

Минприроды продолжит инспекции в других районах Ошской области, фокусируясь на свалках и соблюдении законодательства о защите атмосферного воздуха.