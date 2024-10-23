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Восьмая "Среднеазиатская Романсиада". Приходите поддержать конкурсантов

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- Светлана Лаптева
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23 – 24 октября в Малахитовом зале театра Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоятся конкурсные прослушивания VIII международного конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

В этом году количество конкурсантов побило все рекорды. Более 90 молодых исполнителей из Астаны, Алматы, Балыкчы, Беловодского, Бишкека, Бухары, Каинды, Кара-Балты, Каракола, Коканда, Нарына, Новопокровки, Нукуса, Оша, Ташкента, Токмока, Хивы и Шымкента выйдут на сцену, чтобы показать свое мастерство! Самому молодому конкурсанту – всего 6 лет!

Расписание конкурсных прослушиваний:

• 23 октября: с 11:00 до 13:00

• 24 октября: с 11:00 до 18:00.

23 октября на сцену выйдут участники, выступающие в номинациях "Надежда Романсиады" (до 16 лет) и "Молодые исполнители" (от 16 до 20 лет). А 24 октября свою программу на суд жюри представят исполнители в номинациях "Надежда Романсиады", "Молодые исполнители" и "Романс без границ".

Вход свободный. Приходите, чтобы увидеть, как зажигаются новые звезды русского романса!


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URL: https://www.vb.kg/440327
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