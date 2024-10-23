Акылбек Жапаров: Апологетика социализма - это путь к рабству

В свое время мы в Кыргызстане недооценили роль государства и экономических служб. Мы признаем заслуги выдающегося экономиста Адама Смита, однако его теория минимального государства чуть не привела к отмиранию нашего государства. Об этом на научно-практической конференции "Основы экономического чуда - 2023: прыжок кыргызского барса" заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

По его словам, если бы мы не остановились на этом пути, то сегодня не отметили бы и этот юбилей Минэкономики.

"Все это время мы были прилежными учениками и скрупулёзно выполняли все ремонданции Вашингтона. То есть все эти годы мы проводили экономические реформы в духе либерализма. При этом мы не отказываемся от либерализма, просто надо знать меру. Мы не должны быть апологетами либерализма. Нельзя бежать впереди паровоза. В тоже время апологетика социализма тоже опасна для общества. Это путь к рабству.

Надо отметить, что роль экономических служб в малых странах должна быть выше, чем в развитых странах", - заявил глава кабмина.