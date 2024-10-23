Погода
$ 85.55 - 85.89
€ 92.02 - 93.02

Акылбек Жапаров: Апологетика социализма - это путь к рабству

78  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В свое время мы в Кыргызстане недооценили роль государства и экономических служб. Мы признаем заслуги выдающегося экономиста Адама Смита, однако его теория минимального государства чуть не привела к отмиранию нашего государства. Об этом на научно-практической конференции "Основы экономического чуда - 2023: прыжок кыргызского барса" заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

По его словам, если бы мы не остановились на этом пути, то сегодня не отметили бы и этот юбилей Минэкономики.

"Все это время мы были прилежными учениками и скрупулёзно выполняли все ремонданции Вашингтона. То есть все эти годы мы проводили экономические реформы в духе либерализма. При этом мы не отказываемся от либерализма, просто надо знать меру. Мы не должны быть апологетами либерализма. Нельзя бежать впереди паровоза. В тоже время апологетика социализма тоже опасна для общества. Это путь к рабству.

Надо отметить, что роль экономических служб в малых странах должна быть выше, чем в развитых странах", - заявил глава кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440341
Теги:
Акылбек Жапаров, Бишкек, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  