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Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Республику Татарстан

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, с рабочим визитом вылетел в Республику Татарстан (г.Казань) для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев;

Напомним, что в ходе предстоящего саммита будут приняты важные решения, направленные на укрепление многосторонности, интеграции новых членов объединения.


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URL: https://www.vb.kg/440343
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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