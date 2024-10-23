Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Республику Татарстан

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, с рабочим визитом вылетел в Республику Татарстан (г.Казань) для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев;

Напомним, что в ходе предстоящего саммита будут приняты важные решения, направленные на укрепление многосторонности, интеграции новых членов объединения.