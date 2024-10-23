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Си Цзиньпин: Важно как можно скорее добиться прекращения огня и убийств

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- Виктория Гунгер
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Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу друзей мира, которая направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС на саммите.

"Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространение на третьи страны и избиение эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь.

В тоже время постоянное ухудшение гуманитарного кризиса в секторе Газа и начало новой войны в Ливане напоминают о продолжении эскалации конфликта между соответствующими странами. Важно как можно скорее добиться прекращения огня и убийств.

Важно продвигать инновационную повестку БРИКС, стимулирую высококачественное развитие. Необходимо выходить на новый виток технической революции и промышленного развития, что требует от нас идти в ногу со временем, и культивировать производительность сил нового качества. Недавно в Китае был создан центр БРИКС о сотрудничестве с сфере технологий и искусственного интеллекта. Китай еще будет создавать международный центр БРИКС по изучению глубоководных ресурсов. Также мы создадим китайский центр по особым экономическим зонам БРИКС", - сказал председатель КНР.


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URL: https://www.vb.kg/440347
Теги:
Китай, Россия, Си Цзиньпин
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