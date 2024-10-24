Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева выступила на центральноазиатском женском форуме Be Woman в Алматы, где обсуждалось развитие женского лидерства, а также вопросы гендерного насилия и дискриминации, современные тенденции предпринимательства и региональная коммуникация.

Джамиля Джаманбаева на сессии в рамках форума по теме "Женщины и государства: стратегии и взаимодействия" рассказала о продвижении гендерного равенства на государственном уровне в Кыргызстане.

Она отметила, что в Кыргызстане за последние 30 лет сделаны значительные шаги в этом направлении - с момента присоединения к Платформе действий по положению женщин.

Она отметила, что внедрение квот на выборных должностях и другие законодательные инициативы позволили значительно увеличить участие кыргызстанских женщин в принятии решений.

В 2022 году в Кыргызстане принята Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года. А в текущем году утверждена Государственная программа по поддержке женского лидерства до 2030 года.

"Эти документы служат надежной основой для дальнейшего продвижения прав женщин и их участия в управлении страной. Особенно стоить отметить ратификацию Конвенции № 190, направленной на искоренение насилия и домогательства на рабочем месте", - сказала Акыйкатчы.

Джамиля Джаманбаева во время выступления отметила положительное влияние женщин-лидеров на социально-экономический рост и в целом на развитие государства.

Она подчеркнула, что в странах с высокой представленностью женщин в политике особое внимание уделяется социальным проблемам и вопросам защиты прав женщин и детей.

"Женщины-лидеры привносят уникальный стиль управления. Они способны принимать нестандартные решения, сочетать логику с креативностью, использовать эмоциональный интеллект в работе с коллективом и в сложных переговорах. Женщины умеют вдохновлять, объединять команду и успешно вести ее к достижению общих целей", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Но вопреки принятым мерам женщины продолжают сталкиваться неравенством и насилием.

Омбудсмен КР выразила солидарность и поддержку женщинам, которые в работе и повседневной жизни продолжают сталкиваться с дискриминацией.

"Я тоже не исключение. Я тоже каждый день сталкиваюсь дискриминацией. Элементарный пример - вождение машины. Я думаю, девушки поймут. Я сама вожу автомобиль многие годы и до настоящего времени все еще сталкиваюсь дискриминацией со стороны мужчин", - заявила она.

Омбудсмен КР призвала государственные органы, политиков и активистов объединить усилия по улучшению положении женщин.

"Наша задача - создать условия, где каждая женщина сможет реализовать свой потенциал. Это требует усилий по улучшению доступа к образованию, поддержке со стороны общества и обеспечению правовой защиты. Чтобы изменить реальность, нам надо действовать сообща. Женское лидерство должно стать не только возможностью, но реальной силой для преобразования. Мы можем вдохновлять и поддерживать друг друга на пути к общим целям. Я уверена, совместными усилиями мы можем добиться значительных успехов в продвижении женского лидерства, построении общества, в котором равные права и возможности будут гарантированы", - заявила Джамиля Джаманбаева.

В мероприятии приняли участие более 35 спикеров из 8 стран и 350 женщин из Центральной Азии.