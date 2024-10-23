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"Ваша инвалидность не передается?". Как стереотипы мешают ЛОВЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла церемония, на которой женщины с инвалидностью получили современное компьютерное оборудование и специализированные программы. Мероприятие организовано в рамках проекта "InKoom", направленного на содействие трудоустройству и социальной интеграции.

Информационный менеджер проекта "InKoom" Венера Шонкоева подчеркнула важность подобного рода мероприятий.

По ее словам, на данный момент более 30 девушек уже трудоустроены, а более 150 прошли обучение.

"Сегодня мы проводим церемонию передачи специального оборудования для людей с различными формами инвалидности, чтобы они могли его использовать для работы. В течение года мы обучали девушек и женщин с инвалидностью мягким навыкам, чтобы они могли представить себя работодателям. Мы обучали их составлять резюме, профессионально фотографировали и давали советы по правильному поведению на собеседованиях. Проект находится на финальной стадии, и это специальное оборудование будет передано организациям, которые будут использовать его для обучения других девушек и женщин с инвалидностью, чтобы они могли трудоустроиться в IT-сфере, стать операторами в колл-центрах, IT-специалистами, графическими дизайнерами и так далее. Наша цель - расширить экономические возможности женщин и девушек с инвалидностью, чтобы они могли преодолеть зависимость и бороться со стереотипами, подчеркивая, что они способны жить полноценной жизнью, работать и зарабатывать", - отметила Венера Шонкоева.

Она также добавила, что проект охватывает не только Бишкек, но и Ош, где также трудоустроены девушки.

"Работодатели готовы предложить работу девушкам с инвалидностью, демонстрируя свою готовность в этой сфере. Мы открыто проводили кастинг для отбора девушек, размещали объявления в соцсетях и напрямую приглашали девушек", - поделилась Венера.

Координатор проекта Бактыгуль Исланбекова подчеркнула важность субгранта, реализуемого в партнерстве с Общественным объединением девушек с инвалидностью "Назик кыз".

"В течение одного года в рамках данного субгранта мы обучили около 150 девушек и женщин с инвалидностью. Работа проходила в несколько этапов, включая обучение и мотивационные встречи. На сегодняшний день успешно трудоустроены 32 женщины с инвалидностью, а около 20 находятся в процессе трудоустройства. Мы также проводили отдельную работу с работодателями, организуя специализированные встречи для повышения их понимания инвалидности", - рассказала она.

В рамках проекта также состоялась церемония передачи специализированного оборудования, состоящего из 15 комплектов современных ноутбуков, соответствующих международным стандартам.

"На этих компьютерах установлены специальные программы для людей с различными формами инвалидности. Например, для людей с инвалидностью по слуху имеются специализированные программные обеспечения и устройства, такие как усилители звука и специальные наушники. Для людей с инвалидностью по речи есть дополнительные девайсы, а для тех, у кого проблемы с мелкой моторикой, разработаны специальные клавиатуры и мыши. Люди с инвалидностью по зрению могут использовать голосовых ассистентов и программы для работы с шрифтами.

В Оше представителем данного субгранта является общественный фонд "Интеграция". В Бишкеке мы передаем все оборудование ОО "Назик кыз", чтобы женщины и девушки с инвалидностью могли временно пользоваться этим оборудованием на период трудоустройства. Как только они смогут приобрести свое оборудование, они вернут его обратно, чтобы передать другим девушкам, которые только начинают трудоустраиваться", - добавила Бактыгуль.

Она отметила, что среди успешно трудоустроенных девушек есть примеры, когда работодатели создали необходимые условия для их работы.

"Физическая доступность уже была обеспечена. Проблемы заключались в восприятии инвалидности самими работодателями. Например, на данной конференции звукорежиссером работает человек с инвалидностью по слуху. Это не мешает ему выполнять свои обязанности, поскольку у него есть специализированная техника, включая усилители звука", - сказала Бактыгуль.

Среди девушек, которые прошли обучение, оказалась и программист Айдана Ниязалиева, которая занимается фрилансом и выполняет частные проекты, в основном поддерживая и модернизируя сайты.

"Я достигла финансовой независимости и обогатила свой опыт, активно изучая новые материалы. Создаю сайты для частных компаний и своих друзей, имею собственную клиентскую базу, где клиенты просят меня создать презентации, макеты и логотипы. Мой опыт разнообразен", - поделилась она.

После обучения на IT-специалиста Айдана стала более уверенным пользователем компьютера и расширила свои навыки.

"Связалась с группой единомышленников, которые поддерживают мой взгляд на программирование и мотивацию к обучению. В будущем планирую стать более квалифицированным программистом и работать в различных сферах, а также вдохновлять других", - добавила она.

В рамках мероприятия женщины с инвалидностью открыто поделились своими переживаниями и теми сложностями, с которыми они сталкиваются при трудоустройстве. Одна из участниц, рассказывая о своем опыте, отметила, что на одном из собеседований работодатель спросил ее: "А ваша инвалидность не передается?"

Другие участницы добавили, что им часто предлагают физически тяжелую работу, которая не соответствует их возможностям и навыкам.

"Это показывает, что работодатели не понимают наших реальных потребностей". Они также поделились, что сталкиваются с дискриминацией и стереотипами: "Нам не дают шансов проявить свой потенциал, и это очень расстраивает", - поделились они.

Каждая из участниц выразила надежду на изменение общественного мнения о том, что они могут внести значимый вклад в рабочие процессы и успешно справляться с обязанностями, если им предоставить соответствующие условия и возможности.


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URL: https://www.vb.kg/440354
Теги:
Ош, трудоустройство, Бишкек, ЛОВЗ, женщины
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