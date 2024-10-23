В Казани встречают президента КР Садыра Жапарова

В Казани встречают президента Кыргызстана Садыра Жапарова. По центру города и на аэропортинской трассе зажгли баннеры с фотографией нашего главы государства.

Напомним, президент КР Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, с рабочим визитом вылетел в Республику Татарстан для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики вошли:

- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев