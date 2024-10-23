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Штраф за экстрим: "Человек-паук" в Джалал-Абаде нарушил ПДД

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В социальных сетях появилось видео, на котором пассажир автомобиля марки Lexus RX 450H высунулся по пояс из окна, одетый в маску "Человека-паука". Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По данному факту сотрудниками ОБДД города Жалал-Абад проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В результате мероприятия водитель Lexus RX 450H был найден. В отношении него составлены соответствующие протоколы. На основании статьи 182 и статьи 189 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики на нарушителя был наложен штраф в размере 16 тыс. сомов. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/440356
Теги:
Джалал-Абадская область, ПДД, штраф, ГУОБДД
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