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Образовательный интенсив для старшеклассников проходит в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Преподаватели одного их ведущих ВУЗов России - Мининского университета из города Нижний Новгород привезли в Кыргызстан инновационные технологии образования. При поддержке "Россотрудничества" они проведут интерактивные лекции, мастер-классы, хакатоны, сессии нетворкингов и консультаций. Цель проекта - развитие навыков критического мышления, командной работы и инновационного подхода к решению задач.

Мероприятия проходят на базе школы Газпром Кыргызстан. В первый день в них уже приняли участие 280 старшеклассников.

Образовательный марафон открыли руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Альберт Зульхарнаев и директор НООФ "Школа Газпром Кыргызстан" Татьяна Кузнецова.

Первый проректор Мининского университета Эльвира Самерханова подчеркнула, что на площадке вместе с ребятами присутствовали их учителя. "Ребята не только посетили образовательные интенсивы, но и поучаствовали в различных тренингах на командообразование. В течение ближайших дней с нашими педагогами-тьюторами они будут разбирать эти кейсы и готовить совместный проект", - отметила проректор.

В ближайшие дни школьников ждёт продолжение интерактивных лекций, мастер-классов, хакатонов, нетворкингов и консультаций. Интенсивы для школьников Кыргызстана продлятся до 26 октября.


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URL: https://www.vb.kg/440357
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
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