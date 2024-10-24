"На конкурсе "Среднеазиатская Романсиада" растет число исполнителей"

"Очень хорошая подготовка конкурсантов. Особенно радует, что в этом году необычайно много заявок из регионов. "Среднеазиатская Романсиада" проходит уже не первый год, растет уровень исполнителей, год от года становится больше участников, и я уверен, с каждым годом конкурс будет развиваться и процветать", - отметил член жюри восьмой "Среднеазиатской Романсиады", солист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая Эмиль Сакавов.

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева проходят конкурсные прослушивания восьмой "Среднеазиатской Романсиады". В этом году количество участников превысило 90, что стало рекордом конкурса. На сцену выйдут исполнители в возрасте от 6 до 27 лет из 10 городов и сёл Кыргызстана, а также из Казахстана и Узбекистана. Участники выступают в трех номинациях: "Надежда Романсиады" (от 6 до 18 лет), "Молодые исполнители" (от 18 до 27 лет) и "Романс без границ" (для исполнителей не старше 35 лет, без профессионального музыкального образования).

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев напомнил, что в Москве прошли Дни культуры Кыргызстана.

"Среди кыргызских мастеров на сцене Большого театра и филармонии мы увидели победителей Среднеазиатской романсиады. В этом году участник конкурса поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Участники Романсиады - это и настоящее, и будущее нашей общей культуры. В этом году впервые мы провели отборочный тур в Оше. Романсиада - это отличный старт для талантов со всего Кыргызстана и Центральной Азии", - отметил он.

Выступления конкурсантов оценивает международное жюри во главе с заслуженной артисткой России, деканом вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова Марией Людько.

Участница конкурса Екатерина Наумова рассказала, что получила неверотянфые впечатления от мероприятия.

"Это самый крупный конкурс, в котором я участвую. Невероятные впечатления: публика, очень волновалась, оценят ли мое выступление. Мне пришла идея добавить в русский романс проигрыш на кыргызском народном инструменте – ооз комузе. Я училась играть на этом инструменте с детства и, надеюсь, мне удалось добавить колорита в мое выступление", - сказал она.

Конкурсные прослушивания пройдут два дня. По их итогам определится список участников гала-концерта. Имена победителей и призеров будут названы в ходе гала-концерта 25 октября. Победитель конкурса представит свою страну в финале XXVIII "Московской Романсиады".