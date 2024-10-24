Принят закон "О тишине". Данная норма не распространяется на чтение азана

На парламентском заседании вчера, 23 октября, депутаты приняли Закон "О тишине" и "О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях" в третьем чтении.

Инициаторами данных законопроектов выступили депутаты ЖК Дастан Бекешев и Сеидбек Атамбаев.

Данный документ регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и времени отдыха населения. Между тем окончательная редакция гласит о нераспространении настоящего Закона на некоторые действия физических, должностных и юридических лиц.

В частности, это действия, которые направлены на предотвращение правонарушений и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности людей, либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Также сюда входит проведение работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям в соответствии с проектно-строительной документацией.

При отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

В ходе рассмотрения депутат Дастан Бекешев предложил после слова "конфессий", дополнить словами "включая чтение азана". Большинством данное предложение было учтено и внесено дополнение. Также закон не распространяется на проведения массовых публичных мероприятий, а именно физкультурных, спортивных и культурных церемоний.

Следует отметить, что к действиям, нарушающим время отдыха населения и тишину в периоды времени, на защищаемых территориях и в помещениях, относятся использование телевизоров, радиоприемников и других звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, превышающих допустимые уровни звукового давления и шума. К ним в том числе относятся приборы, установленные на транспортных средствах и объектах торговли, (магазины, киоски, лотки и павильоны), в помещениях увеселительных и развлекательных заведений, а именно в ночных клубах, караоке, дискотек и в помещениях общепита, (кафе, рестораны, бары и столовые).

Игра на музыкальных инструментах, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, превышающими допустимые нормы. Несвоевременное принятие мер по отключению звуковых сигналов охранной сигнализации, транспортных средств, использование пиротехники, ремонтные работы, включая переезд и перестановку мебели. Период времени, в которое шуметь запрещено определен по будням с 22-00 до 07-00, а в выходные и праздничные дни- с 22-00 до 09-00 часов.

Нормы уровней звукового давления и шума, устанавливаются Кабинетом министров.

Автор: София Березовская