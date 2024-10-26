Региональный форум "Зеленая экономика-2024" прошел в Бишкеке

В этнокомплексе "Дасмия" в Бишкеке состоялся Региональный форум "Зеленая экономика – 2024". На открытии Форума с приветственной речью выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов. Он подчеркнул, что "зеленая" экономика открывает путь к преобразованиям, согласующим экономический рост с экологической устойчивостью.

Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития и внедрения экологически чистых технологий в Центральной Азии. Участники мероприятия, представляющие страны Центральной Азии, государственные органы, международные организации и частный сектор, поделились практиками и стратегиями, направленными на переход к "зеленой" экономике. Были рассмотрены возможности "зеленого" финансирования и обсуждены совместные усилия по реализации экологических проектов в регионе.

В рамках форума прошли пленарные сессии и секторальные обсуждения на темы: финансирование зеленых проектов, зеленая энергетика, устойчивый туризм, управление отходами и зеленое строительство. Международные эксперты и представители бизнеса обсудили значимые инициативы и проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и содействие устойчивому экономическому росту.

Результаты работы форума станут основой для подготовки национальных стратегий к предстоящей 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29), которая пройдет с 11 по 22 ноября 2024 года в городе Баку, Азербайджанская Республика.

Региональный форум был организован Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Бизнес Ассоциацией JIA, CAREC и международными партнерами по развитию: GIZ при поддержке BMZ, ЕС, посольства Швейцарии, ПРООН, ОБСЕ и Ага Хан.

Форум собрал более 500 участников – представителей правительств, бизнеса и международных организаций, что способствовало укреплению регионального сотрудничества и продвижению устойчивых экономических решений.