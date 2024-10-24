Посольство КР помогает гражданам после отказов во въезде в РФ

В связи с публикацией в СМИ информации о депортации граждан Кыргызской Республики из Москвы, Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации сообщает следующее.

Как известно, после трагических событий в "Крокус Сити Холле" в международных пунктах пропуска через государственную границу России, в том числе в аэропортах города Москвы продолжают действовать усиленные меры контроля, направленные на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности.

Вследствие этого в последние месяцы участились случаи отказа гражданам Кыргызской Республики во въезде на территорию Российской Федерации.

Посольством неоднократно были осуществлены выезды в московские аэропорты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики, которым отказано во въезде в Российскую Федерацию. Вместе с тем сотрудниками на постоянной основе поддерживается связь с представителями авиакомпании "Аэрофлот" для оперативной проработки вопросов отправки соотечественников ближайшими рейсами в Кыргызстан и организации им горячего питания.

Кроме того, посредством телефонов "горячей линии" посольства в круглосуточном режиме гражданам Кыргызской Республики предоставляются соответствующие консультации и ответы на интересующие их вопросы.

Указанная проблема кыргызской стороной поднимается практически на всех уровнях межгосударственного взаимодействия с Российской Федерацией. Также по вышеуказанному вопросу в адрес руководства государственных органов Российской Федерации был направлен ряд обращений по линии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Кабинета Министров Кыргызской Республики, Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и Посольства.

По информации российской стороны, введенный режим усиленного контроля пропуска через государственную границу Российскую Федерацию распространяется на всех иностранных граждан.

Данный вопрос находится на особом контроле МИД КР и Посольства. В настоящее время продолжается работа с российской стороной по разрешению сложившейся ситуации.