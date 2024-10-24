Подозреваемый в убийстве Рахимы Айкымбаевой приговорён к 15 годам

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор подозреваемому в убийстве 34-летней Рахимы Айкымбаевой, матери троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Б. К. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 122 УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявление представителя потерпевшей удовлетворено частично, взыскано с Б. К. К. в качестве компенсации морального вреда 300 тыс. сомов", - сообщили в суде.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 3 по 4 апреля текущего года. Женщина воспитывала троих детей, один из которых имел инвалидность.