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Подозреваемый в убийстве Рахимы Айкымбаевой приговорён к 15 годам

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Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор подозреваемому в убийстве 34-летней Рахимы Айкымбаевой, матери троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Б. К. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 122 УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявление представителя потерпевшей удовлетворено частично, взыскано с Б. К. К. в качестве компенсации морального вреда 300 тыс. сомов", - сообщили в суде.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 3 по 4 апреля текущего года. Женщина воспитывала троих детей, один из которых имел инвалидность.


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URL: https://www.vb.kg/440381
Теги:
семейное насилие, суд, убийство, Бишкек
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