Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям жертв теракта в Турции

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией, произошедшей в результате теракта в городе Анкара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С глубоким прискорбием воспринял новость о теракте, произошедшем 23 октября 2024 года в компании "TUSAŞ" в городе Анкара.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, представляющих угрозу для мира и стабильности, и всегда поддерживает братскую Турцию в борьбе с терроризмом", - говорится в телеграмме.