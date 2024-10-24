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Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям жертв теракта в Турции

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Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией, произошедшей в результате теракта в городе Анкара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С глубоким прискорбием воспринял новость о теракте, произошедшем 23 октября 2024 года в компании "TUSAŞ" в городе Анкара.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, представляющих угрозу для мира и стабильности, и всегда поддерживает братскую Турцию в борьбе с терроризмом", - говорится в телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/440384
Теги:
Садыр Жапаров, соболезнование, Турция, теракт, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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