Казахстан и Азербайджан заинтересованы в логистике стран БРИКС. Также они отметили важную роль крупных держав организации в урегулировании существующих мировых конфликтах

БРИКС является незаменимой и универсальной структурой. Принципы дипломатии диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Об этом заявил на саммите БРИКС Плюс президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев.

По его словам, РК оценивает концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряжённости через укрепление взаимного доверия и сотрудничества.

"Казахстан также поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, направленной на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность неравенство, в структуре глобального управления. Мы с удовлетворением отмечаем динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения. В 2023 году она составила почти половину нашего внешнеторгового оборота. РК стремится расширять взаимовыгодные партнёрства таких ключевых сектора, как торговля и инвестиции и технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм. Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзита транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС. Особое значение наша страна придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также международного транспортного коридора "Север-Юг". Их сопряжение стран с Каспийским международным транспортным маршрутом, соединяющий Европу через Казахстан по Каспийскому морю, способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговле долгосрочной перспективой. Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках БРИКС плюс для укрепления энергетической безопасности. Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов", - отметил в своем выступлении Токаев.

В свою очередь, глава Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что саммит БРИКС Казани войдет в историю, как важная веха на пути к лучшему.

По его мнению, в своем институциональном развитии БРИКС значительно укрепила свое место в системе международных отношений.

"Используя свое географическое положение и создавая современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из главных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг" проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. Баку - активный сторонник принципа многосторонности международных отношениях", - подчеркнул глава Азербайджана.

Напомним, масштабный саммит БРИКС проходи в столице Татарстана Казани с 22 по 24 октября 2024 года.