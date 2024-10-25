Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 92.02 - 93.02

За 9 месяцев 2024 года из-за границы вернули 91 осужденного кыргызстанца

277  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики активно работает над защитой прав и законных интересов граждан, находящихся за границей. В рамках этих усилий осуществляется постоянная поддержка Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в вопросах перевода осужденных на Родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, за 9 месяцев 2024 года проведены консульские выезды в 65 исправительных учреждениях иностранных государств, включая регионы Российской Федерации. В ходе этих выездов консульские сотрудники встретились с 410 осужденными гражданами Кыргызстана, разъяснив им порядок и условия перевода на Родину.

Все заявления и ходатайства от осужденных, поступающие в загранучреждения, оперативно направляются в генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

В результате этой работы в текущем году переведены 91 гражданин Кыргызстана, из которых 81 - из Российской Федерации, 9 - из Республики Казахстан и 1 - из Республики Таджикистан. На стадии этапирования находятся еще 54 гражданина.

МИД напоминает, что близкие родственники осужденных могут обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой о переводе своих близких на Родину для дальнейшего отбывания наказания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440394
Теги:
заключенные, Кыргызстан, Помощь, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  