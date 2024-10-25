За 9 месяцев 2024 года из-за границы вернули 91 осужденного кыргызстанца

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики активно работает над защитой прав и законных интересов граждан, находящихся за границей. В рамках этих усилий осуществляется постоянная поддержка Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в вопросах перевода осужденных на Родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, за 9 месяцев 2024 года проведены консульские выезды в 65 исправительных учреждениях иностранных государств, включая регионы Российской Федерации. В ходе этих выездов консульские сотрудники встретились с 410 осужденными гражданами Кыргызстана, разъяснив им порядок и условия перевода на Родину.

Все заявления и ходатайства от осужденных, поступающие в загранучреждения, оперативно направляются в генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

В результате этой работы в текущем году переведены 91 гражданин Кыргызстана, из которых 81 - из Российской Федерации, 9 - из Республики Казахстан и 1 - из Республики Таджикистан. На стадии этапирования находятся еще 54 гражданина.

МИД напоминает, что близкие родственники осужденных могут обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой о переводе своих близких на Родину для дальнейшего отбывания наказания.