Министры юстиции Кыргызстана и России обсудили правовое сотрудничество

В Москве состоялась двусторонняя встреча Министра юстиции Кыргызской Республики Аяза Баетова с Министром юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями в области сотрудничества по правовым вопросам и намечены дальнейшие шаги совместной работы, в том числе в рамках расширения договорно-правовой базы.

Сторонами особо отмечено поступательное развитие межведомственного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.