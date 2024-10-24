Зачем Анкаре превращать Центральную Азию в землю турок

Центральная Азия станет Туркестаном. По крайней мере именно это название в программах по истории намерена использовать Турция. Дословно термин Туркестан переводится как "земля турок".

Судя по тем дискуссиям, которые развернулись в социальных сетях по поводу переименования Центральной Азии в Туркестан, нет однозначного мнения о том, как это воспринимается самими гражданами Центральной Азии, считает политолог Игорь Шестаков. По его словам, кто-то выступил за новую трактовку, а кто-то - категорически против того, что Турция пытается по-своему сформулировать название нашего региона.

Как бы то ни было эксперт далек от мысли, что за этим шагом не последуют других.

"Я полагаю, что это прежде всего вопрос не исторический, а политический и идеологический. Хотя, конечно, надо дождаться появления турецких учебников, чтобы посмотреть, какая трактовка у названия Туркестан. Но в любом случае, если брать древнюю историю, то там Туркестан ассоциировался со страной турок. И, кстати, в часть Туркестана входил и Китай", - отмечает эксперт.

Он не исключает, что таким образом Анкара намекает Пекину, что ее роль в выстраивании внешнеполитической повестки в регионе не ограничивается только попыткой влиять на Центральную Азию и Кавказ.

"Как известно, Турция очень активно сотрудничает с уйгурскими сообществами из Центральной Азии. Причем уже достаточно длительное время. Она всегда пыталась влиять на внешнеполитические процессы в Центральной Азии. Поэтому создание организации тюркских государств, в рамках которых уже создан единый тюркский алфавит для стран-участниц, наименование Туркестан, создание проекта армии Туран - это все в общем-то звенья одной цепи. И поэтому, безусловно, прежде всего через Организацию тюркских государств, Турция попытается влиять на внешнеполитические процессы в Центральной Азии", - продолжает Шестаков.

Турецкая экспансия в Центральную Азию особенно заметна последние годы. Достаточно посмотреть на хронологию ее действий: 2021 год создание Организации тюркских государств, 2022-ой разработаны единые учебники для стран ОТГ - "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература" и "География тюркского мира". В этом году спецкомиссия ОТГ уже согласовала единый тюркский алфавит, состоящий из 34 букв. Теперь страны-участницы ОТГ должны утвердить этот алфавит на национальном уровне.

В первой половине 2024 года Эрдоган даже собирался в Кыргызстан с визитом. Главной целью которого была поддержка своих сторонников в республике, которые заявили о планах создания новой политической партии на основе идеологии Великого Турана. Однако, позже визит был отложен на неопределенный срок.

Сейчас деятельность участников организации сконцентрирована над созданием единой карты "тюркского мира". С этой целью в Анкаре в конце сентября состоялась встреча руководители картографических учреждений стран ОТГ. Причем участие во встрече принимали не только гражданские чиновники, но и военные атташе.

Интересно, что карта тюркского мира включает не только страны Центральной Азии, но 20 регионов России. Это стало известно после того как карту увидела широкая общественность, благодаря снимку Эрдогана вместе с картой.

Концепция тюркского мира, продвигаемого Турцией, не учитывает всего разнообразия и самобытности народов Центральной Азии - их языка, культуры, традиций. И это неудивительно, поскольку пантюркизм официальной Анкары очень схож с идеологией "Серых волков" ("Бозкурт"). Так что очевидно, что Туркестан должен разделять только мировоззрение и проповедовать турецкие ценности, а наш многонациональный колорит туркам здесь не нужен.

По мнению политолога Игоря Шестакова, Анкара пытается сделать Организацию тюркских государств доминирующей в регионе. Притом, что Турция является и членом ШОС и готова сотрудничать в рамках БРИКСа.

"Но, я думаю, что у Анкары свои далеко идущие планы. Поэтому, неслучайно, даже несмотря на очень серьезные экономические проблемы, Турция пытается развивать ОТГ. Причем по всем направлениям, и в образовании, и в политике, и в вопросах безопасности. Другой вопрос, хватит ли у Турции своих финансовых ресурсов на попытку доминировать в Центральной Азии и составлять конкуренцию той же Российской Федерации. Пока, в общем-то, ситуация в экономике там плачевная", - подчеркивает эксперт.

Действительно, объем валового внешнего долга Турции достиг рекорда. К концу 2023 года он составил $ 500 млрд - колоссальная сумма. Причем только за прошлый год он вырос на 9,2% или $42 млрд. Таким образом отношение внешнего долга к национальному доходу увеличилось до 44,7%. А уровень инфляции в последние годы колеблется в пределах от 45% до более 70%.

По словам Игоря Шестакова, речь идет не о внешнеполитических амбициях, а о том, чтобы нынешнее руководство Турции решило свои внутриполитические проблемы. Известно, что на последних муниципальных выборах сторонники Эрдогана в крупных городах потерпели поражение. Это тоже внутриполитическая турецкая повестка.

"Другое дело, являются ли все эти проекты детищем только Эрдогана. Возможно, они еще и стран Запада, которые заинтересованы в выдавливании России из региона", - заключил политолог Игорь Шестаков.

Вполне вероятно, что за Турцией кто-то стоит. Ведь у нее самой нет необходимых ресурсов - ни финансов, ни политического влияния, чтобы заменить Россию для Центральной Азии, в частности для Кыргызстана. Россия наш главный экономический партнер. Товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил $3 млрд, а в ближайшее время этот показатель планируется довести до $5 млрд. Причем произойти это может раньше, чем мы ожидаем. За первые шесть месяцев 2024 года Россия и Кыргызстан уже нарастили взаимную торговлю на 13%. А инвестиции из РФ в кыргызскую экономику за два года оцениваются в $5 млрд.

Для наглядности товарооборот между Кыргызстаном и Турцией в первом полугодии снизился на 0,2%, до $736 млн. По притоку прямых инвестиций Турция с 13% их общего объема значительно уступает России (23%) и Китаю (26%).

И, конечно, важны не только сами инвестиции, но и куда они направляются. Так, например, турецкий бизнес в основном вкладывается в добычу полезных ископаемых, в то время как российский развивает обрабатывающую промышленность и энергетику. В целом если говорить, то Турции интересны только наши природные богатства. Они нужны ей для выхода собственной экономики из глубокого экономического кризиса, в котором страна находится последние годы.

Так, что, если Турция пытается за счет нас решить свои проблемы, Россия напротив помогает Кыргызстану реализовывать программу промышленной кооперации. Помимо этого, она сегодня обеспечивает нашу республику всеми необходимыми энергоресурсами и защищает нас в рамках обязательств в ОДКБ и на двусторонней основе.