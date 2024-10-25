"Белый пароход" признан лучшим спектаклем на II фестивале ТЮРКСОЙ

Спектакль "Белый пароход" Музыкально-драматического театра им. К. Жантошева Иссык-Кульской области признан победителем в номинации "Лучший спектакль" на II Театральном фестивале стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, фестиваль, посвящённый объявлению города Анау культурной столицей тюркского мира и празднованию 300-летия Махтумкули Фраги, проходил с 18 по 20 октября. В программу были включены театральные постановки и встречи на различных площадках Ашхабада, а также другие мероприятия. На сцене Национального драматического театра им. Алп Арслана был показан "Белый пароход" по произведению Чингиза Айтматова.

Параллельно с театральным марафоном проходили культурные мероприятия, такие как форум писателей и мастер-классы художников стран-членов ТЮРКСОЙ. Ассоциация музеев ТЮРКСОЙ провела заседание в музее "Ак Бугдай" города Анау.