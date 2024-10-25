Турсунбек Акун на БРИКС задал вопрос Владимиру Путину о Палестине и Украине

Председатель правозащитного движения Кыргызстана, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии Акун Турсунбек во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на БРИКС в Казани задал ему два вопроса.

"Поздравляю Вас с проведением саммита БРИКС на высоком уровне. Как и другие люди земного шара, я Вам не завидую, что Вы Президент Российской Федерации. Это самая тяжёлая ноша, но, как бы тяжело ни было, Вы несёте её с честью.

Запад около трёх лет хотел отделить Россию от остального мира, но сегодня у них эта цель закончилась полным фиаско. Подтверждением этого являются итоги саммита БРИКС, где Вашу политическую и государственную позицию поддержали около 35 стран, и на этот саммит приехал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и другие международные организации.

Сегодня на российской земле, в Казани, произошли исторические события, где уже взял верх многополярный мир. Однополярный мир во главе с США постепенно теряет своё значение, сдаёт свои позиции. На встрече лидеров формата "БРИКС плюс" обсуждались сложные вопросы Ближнего Востока. Несмотря на резолюцию ООН, Израиль никак не подчиняется и открыто игнорирует решения ООН. И даже объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата. Потом Иран нанёс массированный удар по Израилю, и сейчас Израиль объявляет ответные действия. По открытым данным, готовится разбомбить нефтяные и ядерные объекты Ирана.

У меня вопрос и предложение. Военные силы США дежурят в Персидском заливе, чтобы помочь Израилю. Государства–члены БРИКС под председательством России должны ли препятствовать одностороннему господству США, Израиля и дать достойный ответ на их действия, если они начнут войну против других государств? Не только военные корабли США должны дежурить у берега Персидского залива, а одновременно должны дежурить российские и другие корабли государств – членов БРИКС, чтобы помочь Ирану, Палестине и Ливану. Только в таком случае произвол США и Израиля будет остановлен.

И второй вопрос, уважаемый Владимир Владимирович. Соединённые Штаты Америки и Запад настроены в очередной раз очернить Вас, что Президент России Путин отказывается от переговоров. Вы перед швейцарским саммитом Зеленского объявили свои требования, свои условия, но они не согласились. Ваши требования остались в такой прежней форме? Вы же, по-моему, не отказывались от переговоров?" - сказал Турсунбек Акун.

Российский лидер ответил нашему правозащитнику следующим образом:

"Первое – что касается ситуации на Ближнем Востоке. Я сегодня говорил и хочу здесь повторить. Я думаю, что на земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе. Сорок с лишним тысяч человек погибших, и это в основном женщины и дети. Поэтому здесь оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом. Это может быть только на путях устранения причин. А главная причина – отсутствие полноценного, полноформатного Государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета Безопасности по этому направлению.

Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубление конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, всё-таки столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года.

Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но работать со всеми и добиться снижения уровня конфронтации, в том числе и на ливанском треке. Мне кажется, что в целом это возможно, но нужно действовать очень аккуратно. Я просто, честно говоря, боюсь сказать лишнее слово, потому что каждое неаккуратное слово может повредить этому процессу. А в целом я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы подняли эту тему, потому что она в высшей степени важна.

Что касается переговоров с Украиной, то я уже много раз об этом говорил. Мы благодарны Президенту Турции, господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ, проект мирного соглашения, украинская делегация его парафировала, а значит, её всё устраивало, – а потом вдруг отказалась.

Недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть, по переговорам. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров они вести с нами не собираются. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами. Хотят они или не хотят, пусть скажут прямо об этом. Насколько известно, там в парламенте опять прозвучало не предложение о мире, а прозвучал какой-то очередной план, "план победы". Ну хорошо.

Что касается победы: в прошлом году при попытках проведения так называемых контрнаступательных операций потери, по-моему, составили где-то 16 тысяч человек – это санитарные и безвозвратные. Теперь только за последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, 26 тысяч, тоже санитарные и безвозвратные. И техники в прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, что-то около 18 тысяч. Сейчас больше почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но, мне кажется, просто их применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии.

Но лучше, чем называть такие цифры, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но не хотят главари киевского режима. В том числе, я думаю, и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне".