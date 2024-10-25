В Кыргызстане перестанут взимать комиссию за денежные переводы

Национальный банк Кыргызстана принял постановление, направленное на развитие безналичных платежей и повышение доступности цифровых банковских услуг для населения.

Согласно постановлению, коммерческим банкам и платежным организациям Кыргызской Республики до 31 декабря 2025 года временно запрещено взимать комиссионное вознаграждение (комиссии) с клиентов – физических лиц за оказание услуг по осуществлению денежных переводов в национальной валюте внутри КР, проводимых посредством мобильных приложений и интернет-банкинга.

Данная мера будет способствовать обеспечению доступности банковских услуг для всех слоев населения и ускорению внедрения цифровых технологий в банковском секторе.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Источник: Кабар