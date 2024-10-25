Счетная палата КР провела аудит деятельности "Унаа"

В Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР (прежнее госучреждение "Унаа" при МВД КР) завершен аудит за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Результаты аудиторских мероприятий показали, что в целом деятельность Агентства соответствует законодательным требованиям, за исключением ряда выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

"В отчетный период Агентство выплатило 201 841,5 тысячи сом в качестве вознаграждений. Однако при поощрении сотрудников не были установлены критерии оценки их работы. Единовременные выплаты, установленные Правительством на праздничные дни, составили 138 005,0 тысячи сом.

Согласно Порядку, утвержденному Правительством, тарифы на платные услуги структурных подразделений должны утверждаться высшим органом с согласия Антимонопольной службы. Новый прейскурант цен на 2023 год был согласован с Антимонопольной службой 6 февраля и утвержден приказом МВД КР 7 февраля, однако фактически введен в действие только 13 февраля. Это привело к недополучению дохода в размере 1 974,0 тысячи сом по 216,4 тысячи регистрационным действиям.

В 2023 году Агентство зарегистрировало 552,7 тысячи транспортных средств. Во время аудита проведено 133,1 тысячи первичной регистрации. Тем не менее, у клиентов взимались дополнительные суммы: 264 сом за регистрацию обычных транспортных средств и 195 сом за регистрацию специальных технологических транспортных средств.

В результате в 2023 году при первичной регистрации транспортных средств с клиентов было пролучено излишние 34 236,5 тысяч сомов за регистрацию транспортных средств.

По данным автоматизированной информационной системы "Регистр транспортных средств", количество транспортных средств, прошедших повторную регистрацию в течение одного дня после первичной, составило 32 662 единицы. При этом Агентство не провело визуальный осмотр и фотофиксацию 28 320 транспортных средств, что является нарушением действующих правил. Это также привело к необоснованному взысканию 7 312,5 тысячи сом с клиентов.

На теоретический экзамен в 2023 году зарегистрировались 533 413 кандидатов, на практический - 180 749. Успешно сдали теоретические экзамены лишь 72 368 кандидатов, что составляет всего 13% от общего числа сдававших. Этот показатель свидетельствует о низком уровне подготовки кандидатов и эффективности работы Агентства в борьбе с коррупцией".