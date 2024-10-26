В ГКДР обсудили проекты с НПО для поддержки светских принципов

Государственная комиссия по делам религий провела встречу с представителями международных и неправительственных организаций на тему "Совместные проекты по укреплению светского принципа и социальной стабильности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области обеспечения свободы совести и вероисповедания, укрепления принципа светскости, а также взаимодействия в реализации государственной политики в религиозной сфере.

Участники мероприятия отметили существующие проблемы в области религии и подчеркнули о необходимости совместных действий, с целью обеспечения стабильности и мира в стране.

В завершение представители международных и неправительственных организаций выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и разработке совместных инициатив, направленных на укрепление светских основ и межконфессионального согласия в обществе.