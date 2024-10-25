Ухудшение экологии в Бишкеке напрямую влияет на здоровье жителей новостроек

В жилом массиве Ак-Тилек состоялась встреча эколога с местными жителями, организованная в рамках инициативы "Экология новостроек", реализуемого в рамках финансируемого ЕС проекта "Мониторинг Юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане".

На встрече квартальные активисты и местные жители активно поддержали обсуждаемые проблемы и рассказали о существующих угрозах в новостройке, касающихся близлежащего полигона мусора, смога, отсутствия канализации и питьевой воды.

Исследования показывают, что более 50% всех выбросов в атмосферу в Кыргызстане приходятся на Бишкек. Это усугубляется плотной застройкой и плохой циркуляцией воздуха.

В холодное время года жители новостроек массово используют уголь для обогрева, сжигая также отходы швейного производства и шины, что увеличивает концентрацию вредных веществ в воздухе. Ученые связывают с этой проблемой тысячи преждевременных смертей. Именно на встрече в Ак-Тилеке экологические активисты призывали жителей пересмотреть свои методы отопления и искать альтернативные, более экологичные решения.

Ещё одной важной темой стало обсуждение проблем, связанных с ближайшим полигоном мусора. По словам биолога, эксперта по экологии Мирлана Токтобекова, одной из больших проблем являются тлеющие очаги пожаров на свалке. При сжигании мусора выделяется тетрахлородибензодиоксин (ТХДД). Это вещество с водой попадает в земную кору и поглощается корнями растений. При использовании растений, попадает в организм животных и человека, приводит к серьёзным заболеваниям. Присутствовавшие жители при этих словах серьёзно задумались.

Эколог отметил, что важным шагом на пути решения проблемы станет организация раздельного сбора мусора и внедрение систем переработки отходов. Однако для этого необходимы усилия не только со стороны государства, но и местных жителей. Важно начать с малого - прекратить сжигать мусор, особенно вблизи жилых домов, и попытаться внедрить простейшие методы утилизации отходов, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

Не менее остро стоит вопрос об отсутствии качественной системы канализации и питьевой воды в новостройках, включая Ак-Тилек. Жители жалуются на регулярные перебои с водоснабжением и отсутствие систем водоотведения. Это приводит к санитарным проблемам, которые могут повлиять как на здоровье людей, так и на окружающую среду.

Эколог подчеркнул важность внедрения систем очистки сточных вод и улучшения инфраструктуры. Но и сами жители новостроек должны соблюдать санитарные правила. Многие, из-за экономии, не бетонируют септики, и сточные воды загрязняют почву, что может привести к серьёзным экологическим катастрофам в будущем.

Кроме того, представители инициативы приняли участие в качестве слушателя на международной конференции "Сохранение экосистем Центральной Азии и устойчивое развитие: принципы, вызовы, перспективы", которая прошла в Бишкеке этой осенью. Особое внимание было уделено экологическим вызовам Кыргызстана и других стран на сегодня. Форум собрал более 150 экологов, представителей правительства и международных организаций Центрально-Азиатских стран. Мероприятие было организовано проектом "Расширение концепции микрозаповедников в Кыргызстане и в регионе" совместно Институтом биологии Национальной академии наук КР и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Среди обсуждаемых тем - деградация почв, загрязнение воды и воздуха, утрата биоразнообразия.

Инициатива "Экология новостроек", поддерживаемый Европейским союзом, является примером эффективного подхода к решению этих проблем. Он охватывает как просвещение населения, так и практические шаги по улучшению городской среды. Эти инициативы уже приносят первые результаты: в ряде новостроек появляются инициативные группы, которые продвигают раздельный сбор мусора и экологически безопасные методы отопления.

По итогам конференции была принята резолюция, которая подчеркнула значимость поддержки CEPF (Фонд партнёрства по критически важным экосистемам) в сохранении ключевых центров биоразнообразия в Центральной Азии.

Локальные инициативы, такие как "Экология новостроек", играют важную роль в рамках усилий по сохранению экосистем. Успех таких инициатив может стать моделью для других стран региона, где урбанизация и стремительный рост новостроек создают подобные экологические проблемы.

Данная публикация была подготовлена ОФ "Новые Медиа" в рамках финансируемого ЕС проекта "Мониторинг Юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане". Проект реализуется консорциумом во главе с Фондом им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Фондом Макс Планк за международный мир и верховенство права, ЭД "БИОМ" и ОО "Алга"". Ответственность за содержание данной публикации несет исключительно ОФ "Новые медиа". Публикация не обязательно отражает точку зрения Европейского союза и членов выше обозначенного консорциума.