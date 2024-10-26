Бакетаев про Курултай: Правителям стоит не забывать завещание Наполеона

Политолог Бакыт Бакетаев выразил опасение, что Курултай со временем может превратиться в коррупционный орган. Своими рассуждениями по этому поводу он поделился с редакцией vb.kg.

По его словам, предыдущие четыре президента Кыргызстана строили капиталистический социализм, а пятый президент Садыр Жапаров строит социалистический капитализм.

"Это новая гибридная, истинно народная политико-экономическая формация, ноу-хау в политике 21 века. Человеческая цивилизация знает множество исторических примеров, которые подтолкнули интеллектуалов из народа искать различные пути взаимодействия граждан и их правителей. К примеру, народное собрание в Древних Афинах - экклесия (греческий Курултай) - было собранием всех граждан, достигших 20-летнего возраста. Ему принадлежала вся законодательная и исполнительная власть. На нём избирались должностные лица и даже разбирались судебные дела. Экклесия (Курултай) контролировала исполнительную деятельность должностных лиц. В особых случаях, которые требовали немедленного принятия решений, на чрезвычайное собрание (по нашему Курултай) наряду с гражданами полисов созывались жители окрестных деревень.

Средневековый мыслитель Томмазо Кампанелла в своей книге "Город солнца" описал мечты и чаяния простого народа, а также прямое участие граждан в управлении государством посредством народных собраний (разновидность Курултая).

Великая французская революция породила законодательное собрание, приостановив функции короля Людовика XVI и созвала Национальный Конвент, - он же Курултай, - для выработки Конституции республики. В выборах в Конвент участвовали все мужчины, достигшие 21 года (за исключением прислуги). Таким образом, Национальный Конвент стал первым французским Курултаем, сформированным на основе почти что всеобщего избирательного права.

Однако Наполеон I Бонапарт, горячо поддержав революцию, через несколько лет установил самый жёсткий диктаторский режим в истории Франции и полностью похоронил завоевания революции.

Однако перед смертью, умирая на острове Святой Елены в конюшне, специально отремонтированной для его тюрьмы, оставил завещание со словами: "Всем будущим диктаторам оставляю весь свой стыд и позор последних дней моей жизни!"

При СССР была попытка построить настоящий социализм, в котором работали Верховные Советы народных депутатов (Курултай), членами которых были представители всех слоев населения, но эта система была успешно похоронена бездарным Горбачевым.

Многие идеи совершенствования взаимоотношений общества и государства зачастую исходили от пассионариев из народа. И на основе этих идей строились принципы государственности.

Институт Курултая также вышел из основ народной мудрости. Такой институт представляет собой вариант наиболее справедливых и сбалансированных отношений власти и народа.

Глядя в прошлое, можно понять, что истинная демократия зарождалась в Древних Афинах, а также в кочевых племенах кыргызов, в настоящее время в большинстве стран Мира олигархи, прикрываясь демократическими свободами и правами, добиваются выполнения преимущественно близких им интересов.

В 21 веке, когда цивилизация вплотную подошла к тупику, оказавшись на пороге ядерной войны, институт Курултая может привести человечество к наиболее удобной форме государственного управления.

Кыргызстан поневоле стал исторической лабораторией, в которой мы испробовали и социализм, и капитализм. Однако наш мудрый народ в настоящее время, изучая истоки кыргызской государственности, пришёл к выводу, что институт Курултая остро необходим как единственно верная форма участия граждан в управлении государством.

Весь секрет кроется в том в инклюзивности, так как делегатами Курултая избираются простые гражданские активисты, которым не нужно проводить дорогие агитационные кампании. Они не имеют личных преференций и льгот, и представляют большинство народа.

К примеру, в нашем Курултае двух созывов подавляющее большинство были представители простых тружеников, пенсионеров и интеллигенции. В двух состоявшихся Курултаях поднимались проблемы, которые действительно волнуют народ, и на которых президент страны Садыр Жапаров дал отчёт о проделанной работе.

Ведь в том и смысл Курултая, что все ветви власти дают отчёт представителям народа. Это дисциплинирует и мотивирует власть на честную и прозрачную работу.

В прошлом году в КР сократили число народных представителей в Курултае с 1200 до 700 человек. Есть вероятность, что и дальше его будут сокращать. Со временем он может превратиться в коррупционный орган. Поэтому Курултай надо не сокращать, а расширять. Считаю, что от каждого из 40 районов республики надо выбрать по 40 представителей. В таком случае уменьшается коррупционная составляющая собрания и увеличивается влияние на благотворное взаимодействие между народом и властью", - сказал Бакетаев.