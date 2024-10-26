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В Бишкеке стартовал чемпионат мира по пауэрспорту и армлифтингу

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке стартовал чемпионат мира по пауэрспорту WPSO/A-WPSO, чемпионат мира по армлифтингу WAO/A-WAO и Кубок мира WPC/AWPC.

Как рассказал нашему изданию vb.kg судья национальной категории федерации WPSO/A-WPSO, в прошлом успешный спортсмен и рекордсмен, обладатель серебряного перстня Андрей Скок, в соревнованиях подтвердили участие 14 стран, в том числе Россия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Индия и так далее.

"Участвуют 14 стран и как правило, раз чемпионат мира проходит в Кыргызстане, то соответственно с нашей страны принимают участие очень много спортсменов.

Такой турнир проводится в Кыргызстане второй раз, но по сравнению с прошлым разом участников стало намного больше.

Шансы у сборной Кыргызстана довольно-таки высокие, так как в нашей команде много хороших спортсменов", - сказал он.

Одним из спонсоров турнира стала компания GSS LAB, специализирующаяся на спортивном питании.


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URL: https://www.vb.kg/440426
Теги:
пауэрлифтинг, чемпионат мира, Бишкек, Кыргызстан
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