В Бишкеке стартовал чемпионат мира по пауэрспорту и армлифтингу

В Бишкеке стартовал чемпионат мира по пауэрспорту WPSO/A-WPSO, чемпионат мира по армлифтингу WAO/A-WAO и Кубок мира WPC/AWPC.

Как рассказал нашему изданию vb.kg судья национальной категории федерации WPSO/A-WPSO, в прошлом успешный спортсмен и рекордсмен, обладатель серебряного перстня Андрей Скок, в соревнованиях подтвердили участие 14 стран, в том числе Россия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Индия и так далее.

"Участвуют 14 стран и как правило, раз чемпионат мира проходит в Кыргызстане, то соответственно с нашей страны принимают участие очень много спортсменов.

Такой турнир проводится в Кыргызстане второй раз, но по сравнению с прошлым разом участников стало намного больше.

Шансы у сборной Кыргызстана довольно-таки высокие, так как в нашей команде много хороших спортсменов", - сказал он.

Одним из спонсоров турнира стала компания GSS LAB, специализирующаяся на спортивном питании.