Алтынбек Максутов и Михаил Казиник обсудили культурное сотрудничество

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов встретился с известным искусствоведом, культурологом, скрипачом и пианистом современности Михаилом Казиником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы в области культуры и искусства, а также пути дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено значимости популяризации культуры и искусства в обществе, а также роли искусства в формировании духовных ценностей и воспитании молодежи.

Алтынбек Максутов выразил признательность Михаилу Казинику за его вклад в развитие мировой и отечественной культуры и подчеркнул важность привлечения таких признанных специалистов к реализации культурных проектов в Кыргызстане.

В свою очередь, Михаил Казиник отметил богатое культурное наследие Кыргызстана и выразил готовность делиться своими знаниями и опытом для укрепления культурных связей.

Стороны достигли договоренности о проведении в будущем совместных культурных мероприятий и образовательных программ, направленных на повышение интереса молодежи к искусству и развитие культурного диалога.