Директор Жайылского ССУ: У нас женщины лечатся трудотерапией

По данным Республиканского центра психиатрии и наркологии, в Кыргызстане ежегодно растет число страдающих психическими расстройствами. Только в стационарных учреждениях содержится 54 тысячи 453 человека, из них 31,3 тысячи мужчин и 23,1 тысячи женщин.

В Кыргызстане есть несколько стационарных психиатрических лечебниц, в которых открыты мужские и женские отделения. Но есть в республике два женских психиатрических учреждения. Одно находится в Иссык-Кульской области. Второе - в Чуйской области - Жайылское женское психоневрологическое социальное стационарное учреждение. С его директором Темиркулом Эралиевым накануне Всемирного дня психического здоровья побеседовал корреспондент нашего издания.

Темиркул Озубекович, сколько женщин проходят курс лечения в вашем учреждении?

- На нашем попечении находятся 250 женщин. Сюда попадают не столько для лечения, сколько для ухода и заботы, иногда до конца жизни. Проще говоря, здесь живут те, за кем некому смотреть. Так как за такими людьми нужен постоянный уход, родственники сами их привозят. Возраст пациентов разный, самой младшей пациентке 18 лет и самой старшей - 83 года.

Большой ли у вас коллектив?

- У нас трудятся 30 сотрудников, в основном, медсестры и санитарки, которые из-за специфической работы дежурят посменно. Сутки работают - трое отдыхают. Но даже с таким графиком не все остаются работать у нас. Выдерживают самые стойкие, с крепкой нервной системой. Есть также приходящие врачи, которые работают по определенным дням.

Какие методы лечения вы используете?

- В нашем учреждении женщины проходят как медикаментозное лечение, так и трудотерапию. В процессе трудотерапии они отвлекается от болезни, повышают свою самооценку, и самое главное - учатся восстанавливать социальные связи. Прежде всего - это, конечно, уборка территорий. На небольшом поле вместе с пациентами мы заложили яблоневый сад. Имеется также огород. В качестве трудотерапии женщины поливают молодые саженцы.

Раньше были проблемы с питанием пациентов таких стационаров. А сейчас?

- Питание трехразовое плюс полдник. Женщины получают все необходимые продукты: сыр, сливочное масло, колбасные изделия, молочные продукты и так далее. На десерт даем бананы, яблоки, черешню, мандарины, иногда даже мороженое.

Сколько денег выделяется на одного человека в день?

- 200 сомов. До 2022 года было 100 сомов. Доходило до того, что ходили в различные фонды и просили продукты. Но в 2022 году Президент Садыр Жапаров посетил детское психоневрологическое учреждение в Беловодском, где ему рассказали, что в день на питание одного ребенка выделяется 110 сомов. Тогда глава государства распорядился всем учреждениям увеличить финансирование на питание в два раза.

В Кыргызстане многим социальным учреждениям помогают спонсоры. Есть ли у вас спонсоры?

- Да, конечно, периодически спонсоры помогают нам. К примеру, на средства спонсоров мы отремонтировали пищеблок, и теперь у нас есть современная кухня с новыми котлами для приготовления еды, новой мощной вытяжкой и холодильной камерой. Одна мукомольная компания построила целый одноэтажный корпус. Другой спонсор заменил все окна в главном корпусе на новые пластиковые. Еще один выделил деньги на оснащение учреждения камерами видеонаблюдения, что, конечно, облегчает контроль за пациентками.

Сейчас ищу спонсоров для строительства клуба, где наши подопечные могли бы заниматься трудотерапией, а на праздники можно было бы проводить концерты. Есть, конечно, еще проблемы, так как здания на территории Жайылского ССУ старые, еще с советских времен, а на капитальный ремонт денег нет. Но мы ищем возможности, как решить и эти проблемы.

Есть еще помощь и нематериальная, когда к нам артисты приезжают. Конечно, не эстрадные звезды, больше студенты музыкальных училищ, но все равно наши подопечные им очень рады. Артистов с нетерпением ждут, особенно в канун новогодних праздников.