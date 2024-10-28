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Приезд российских хирургов стал спасением для пятерых кыргызстанцев

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- Нина Ничипорова
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Российские хирурги - директор Института хирургии и онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета, профессор Владимир Загайнов, его ученики из Нижнего Новгорода и заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского института онкологии имени Герцена, профессор Андрей Рябов провели пятерым пациентам Национального центра онкологии и гематологии сложнейшие высокотехнологичные операции, которые в Кыргызстане из-за отсутствия оборудования и соответствующего опыта пока не проводятся. Больные живы и, можно даже сказать, здоровы. По крайней мере, после таких хирургических вмешательств они проживут еще многие годы.

- Мы выбрали онкобольных с наиболее сложными локализациями опухолей желудка, легких, печени, поджелудочной железы, операции на которых требуют высочайшего профессионализма, владения хирургической техникой и клинического опыта, - сказал в интервью vb.kg заведующий отделением абдоминальной хирургии Национального центра онкологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Айвар Тойгонбеков во время международной научно-практической конференции, прошедшей в конце недели в центре онкологии.

- Наши коллеги приезжают к нам не впервые, чтобы поделиться своим опытом, провести мастер-класс для наших хирургов. И такой дружеский симбиоз врачей России и Кыргызстана сказывается на качестве лечения наших пациентов с этим непростым заболеванием. Благодаря нашим российским друзьям мы внедряем в хирургическую практику страны малоинвазивную хирургию. Андрей Рябов, например, провел в этот раз торакоскопическую операцию по поводу опухоли легкого, Владимир Загайнов сделал сложнейшую, говорю вам как хирург, операцию по удалению забрюшинной опухоли с поражением магистральных сосудов, а его ученик Николай Киселев лапароскопическую операцию при раке желудка с экстракорпоративным анастомозом. Такие операции выполнить в нашем центре пока не представляется возможным из-за отсутствия современного оснащения. Но они не только сохраняют людям жизнь, но и продляют ее на многие годы. В России такие операции, как говорят коллеги, уже поставлены на поток.

Впервые профессора Загайнов и Рябов приехали в Кыргызстан по приглашению заведующего кафедрой инновационных хирургических технологий КГМА, профессора Бахадыра Бебезова лет десять назад. То есть Кыргызстан стал для них страной, в которой у них уже много друзей-коллег и бывших пациентов, которые счастливо живут после проведенных ими операций.

По мнению профессора Владимира Загайнова, такие деловые встречи врачей двух стран укрепляют связи и взаимопонимание и самое главное – они улучшают и совершенствуют оказание медицинской помощи гражданам Кыргызстана.

- Наше сотрудничество развивается по двум направлениям. Первое и основное - это обучение молодых докторов Кыргызстана в нашей клинической ординатуре и аспирантуре. В частности, вместе с нами приехали два подающих большие надежды доктора из вашей страны, а ныне ассистенты кафедры факультетской хирургии и трансплантологии ПИМУ Эркин Ашимов и Насипбек Наралиев, которые расскажут о своих научных работах, - рассказал vb.kg Владимир Евгеньевич. - Наш университет обладает большими возможностями для обучения. У нас открыт центр инновационной хирургии, в котором на крупных животных можно как бы сымитировать высокотехнологичную операцию человеку. Самое главное – это импортировать в Кыргызстан знания и опыт, технологии и методы современных оперативных вмешательств.

Но, как отмечалось на конференции, такие операции невозможны без наличия современного оборудования, которого в стране, мягко говоря, крайне недостаточно. Все высокотехнологичные хирургические вмешательства, которые проводят российские врачи в каждый свой приезд, на время предоставляют компании, занимающиеся поставкой медоборудования в нашу страну. Заместитель министра здравоохранения, присутствующий на конференции, кажется, услышал голос медиков.

- С каждым нашим приездом мы видим, что матерально-техническая база, безусловно, улучшается, больше стало и талантливых, ищущих молодых врачей, прошедших обучение в ведущих клиниках разных стран, в том числе в России. И сегодня у вас уже можно делать многие инновационные операции. И наша задача – рассказать про эти технологии, которые уже применяются в мире и в России, и показать, как их можно использовать и развивать в практике, - отметил профессор Андрей Рябов. – Наши храмы – а операционная – это храм – всегда открыты для вас, приезжайте, осваивайте наш опыт, которым мы готовы поделиться с вами.

И наши молодые врачи, которые приняли участие в конференции, готовы впитывать знания и опыт. "Если человек выбрал профессию врача, тем более хирурга, он должен учиться всю жизнь. И встречи с такими российскими хирургами для нас, без преувеличения, как подарок. Поэтому как узнали о конференции, то сразу решили поучаствовать в ней", - сказал хирург городской первой клинической больницы Уларбек Умуралиев. Его коллега добавил, что подумывает об обучении в Приволжском исследовательском медицинском университете.

По мнению ректора Кыргызской государственной медицинской академии, профессора Индиры Кудайбергеновой, конференция очень значимая в медицинской жизни нашей страны, поскольку она предоставляет возможность улучшить качество подготовки врачей и оказания помощи нашим больным.

- И в этом нам всегда помогала Россия. Многие из присутствующих в зале учились, защищали кандидатские и докторские диссертации в России. И отрадно, что она по-прежнему с нами, а мы с ней. И сложившиеся между врачами отношения не только ценны в профессиональном плане, но и в плане человеческом. А человеческий фактор, на мой взгляд, он превыше всего, особенно в медицине, - считает профессор Индира Кудайбергенова.

Эту мысль продолжил ректор Международной Высшей школы медицины Стальбек Ахунбаев.

- К нам приехали большие друзья, хирурги с мировым именем. Каждый из них внес огромный вклад в хирургию. Профессор Загайнов основал мощнейшую школу по хирургической гепатологии и трансплантологии. Он помог уже десяткам наших больных, которые обратились к нему за помощью. Профессор Рябов оправдал надежды своего учителя – всемирно известного хирурга-онколога академика Михаила Ивановича Давыдова. Операционная стала и для его ученика Рябова, как он признался, храмом, где спасает больных, в том числе и из Кыргызстана, - отметил профессор Ахунбаев.

- Думается, что, посмотрев, как выполняются высокотехнологические операции, у моих коллег, образно говоря, еще сильнее зажжется профессиональный огонек, чтобы внедрить новые методы хирургии у себя. А для руководства отрасли конференция станет стимулом для развития онкологической службы в нашей стране. Организовали такую большую встречу врачей Национальный центр онкологии и гематологии, КГМА и Международная Высшая школа медицины, - сказал заведующий кафедрой инновационных хирургических технологий КГМА, профессор Бахадыр Бебезов.


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URL: https://www.vb.kg/440445
Теги:
Россия, хирургия, Кыргызстан, врачи, кыргызско-российское сотрудничество, пациент
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