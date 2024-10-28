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Дзюдоисты из Кыргызстана стали призёрами турнира IJC в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке 26-27 октября прошёл международный турнир по дзюдо IJC FOUR SEASONS JUDO CUP, в котором спортсмены СДЮШОР по спортивным единоборствам "Жениш" завоевали призовые места, подтвердив своё мастерство и целеустремленность. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир объединил сильнейших спортсменов со всего мира, и наши ребята достойно представили страну.

Список победителей:

Адаминов Ратбек (38 кг) – 1 место;

Насирбеков Умар (42 кг) – 1 место;

Исмаилов Байэл (50 кг) – 1 место;

Муратбеков Элим (55 кг) – 1 место;

Казиев Данияр (100 кг) – 3 место.


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URL: https://www.vb.kg/440449
Теги:
дзюдо, США, Кыргызстан
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