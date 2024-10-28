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Минцифры запустило новую услугу в Tunduk

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Минцифры расширяет возможности для граждан, теперь доступна новая услуга - "Справка о количестве зарегистрированных по адресу" в мобильном приложении Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, теперь собственники жилых помещений могут получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по своему адресу в несколько кликов, без посещения Центров обслуживания населения (ЦОН).

Стоимость услуги составляет 200 сомов, а справка действительна в течение одного месяца.

Для оформления справки необходимо установить мобильное приложение Tunduk, авторизоваться, выбрать услугу в разделе "Справки" и оплатить её через MegaPay.

Новая онлайн-услуга в приложении Tunduk делает получение государственных услуг ещё более удобным и доступным, упрощая взаимодействие граждан с государственными сервисами.


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URL: https://www.vb.kg/440455
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Документ
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