Минцифры запустило новую услугу в Tunduk

Минцифры расширяет возможности для граждан, теперь доступна новая услуга - "Справка о количестве зарегистрированных по адресу" в мобильном приложении Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, теперь собственники жилых помещений могут получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по своему адресу в несколько кликов, без посещения Центров обслуживания населения (ЦОН).

Стоимость услуги составляет 200 сомов, а справка действительна в течение одного месяца.

Для оформления справки необходимо установить мобильное приложение Tunduk, авторизоваться, выбрать услугу в разделе "Справки" и оплатить её через MegaPay.

Новая онлайн-услуга в приложении Tunduk делает получение государственных услуг ещё более удобным и доступным, упрощая взаимодействие граждан с государственными сервисами.