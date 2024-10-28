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В России хотят запретить не принимать на работу бездетных

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Депутаты государственной думы вносят на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, запрещающий работодателям отказывать в приеме на работу женщинам, не имеющим детей. Авторы инициативы депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Необходимость таких изменений в Трудовой кодекс разработчики объяснили тем, что работодатели опасаются брать на работу молодых, пока бездетных женщин, потому что они в будущем они могут уйти в декретный отпуск. Депутаты считают, что именно так, буквально, работодатели смогут толковать ст. 64 ТК РФ. Во избежание этого и вносится подобная законодательная инициатива.

Также в документе прописывается запрет на отзыв женщины из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Инициативой также предлагается повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе, добавил Нилов.

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"Законопроект разработан в Год Семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин", - резюмировал политик.

В конце 2023 года в России предложили ввести налог на бездетность, что вызвало неоднозначную реакцию как среди простых россиян, так и в экспертном сообществе. Так, депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что советская версия закона была неплоха именно в концепции Советского Союза. Сейчас же надо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если средств на него будет хватать, налог на бездетность не нужен. Если на эти проекты будет недостаточно средств, но налог на бездетность нужен.

А вот у Ярослава Нилова идея налога на бездетность, по его собственным признаниям, вызвала недоумение. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов высказался о введении в России налога на бездетность. Спикер считает, что единственное чувство, которое вызывает нововведение – это недоумение. Он также уточнил, что пугать россиян не стоит, ведь для повышения рождаемости необходимо создавать условия и предоставлять преференции матерям и семьям с детьми.

Источник: [url=https://www.kp.ru/online/news/6061208/Комсомольская правда [/url]


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URL: https://www.vb.kg/440456
Теги:
дети, Россия, семейное насилие, работа
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