Мирлан Токтобеков: Экология в крови кыргызов, но связь с природой теряется

Биолог, эксперт по экологии и преподаватель Мирлан Токтобеков рассказывает о древних экологических традициях кыргызского народа, их отражении в современном мире, а также о необходимости возвращения к осознанному отношению к окружающей среде.

Он работает в рамках инициативы "Экология новостроек", реализуемого фондом "Новые медиа" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Мониторинг юстиции - укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане".

Во время своих выступлений вы часто упоминаете традиции кыргызов и их связь с экологией. В чём заключается эта связь?

Кыргызский народ изначально был очень близок к природе, и это было не просто взаимодействие, а гармония с окружающим миром. Хотя у древних кыргызов не было формального экологического образования, их образ жизни был глубоко экологичным. Они относились к земле, воде, животным и растениям с уважением и бережливостью. Природные ресурсы использовались разумно, потому что люди понимали: если ты заберёшь всё, завтра у тебя ничего не останется.

Экологические принципы были заложены в фольклоре, сказках и преданиях. Это отражено в кыргызская поговорках, например "Кто уважает воду, тот будет жить долго" отражает важность водных ресурсов и их сохранения.

В произведениях Чингиза Айтматова, например в "Прощай, Гульсары!", "Белом пароходе" и "Плаха", центральными темами являются экологические проблемы.

Почему, на ваш взгляд, в последние десятилетия мы утратили этот бережный подход к природе?

За последние 100 лет произошёл огромный сдвиг в мировоззрении нашего народа. Мы стали обществом потребителей, стремящимся удовлетворить свои бездонные желания. Люди забыли о том, что ресурсы природы ограничены, и начали эксплуатировать её без меры. Проблема не только в потреблении, но и в безответственности. Мы отлично знаем свои права, но забываем о своих обязанностях по отношению к окружающей среде. Сейчас многие живут в городах и утратили связь с природой, забыли мудрость предков, которые жили в согласии с ней. Это потребительское отношение привело к экологическим кризисам и проблемам, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Весь мир сейчас движется к экологической ответственности. То, что наши предки делали интуитивно, становится актуальным вновь. Многие страны призывают к возвращению к образу жизни, близкому к коренным народам, которые веками жили в гармонии с природой. И в мире начинают придерживаться этих принципов. Например, в Норвегии 100% питьевой воды можно потреблять без оглядки, а у нас этот показатель едва достигает 47%. Они с детства учат детей бережному отношению к окружающей среде. Почему бы и нам не следовать этому примеру?

- Человек - удивительное существо. Он часто не понимает, что ему на самом деле нужно. Мы не ценим то, что унаследовали от предков, и теряем то, что в мире уже начинают восстанавливать. Экологическое сознание стало трендом, и это напрямую связано с уровнем развития нации. Если посмотреть на историю, европейцы тоже когда-то нещадно эксплуатировали свою природу в эпоху капитализма XVIII века. Однако, пройдя через кризисы и катастрофы, они осознали необходимость экологического мышления и перешли на более ответственный подход.

Люди часто стремятся к технологическому прогрессу, окружая себя искусственными предметами. Но в какой-то момент они начинают понимать, что лучше натуральное. Туристы, приезжающие в Кыргызстан, восхищаются дикой, нетронутой природой, которой у них уже нет. А мы не ценим это богатство - выбрасываем мусор, загрязняем свою землю. Доходит до того, что сам президент выходит собирать мусор.

Всё это вопрос сознания и воспитания. Начинать нужно с семьи. Воспитание экологического мышления начинается с родителей. Если дети видят, как отец и мать выбрасывают мусор мимо урны, они будут повторять то же самое. Мои родители говорили: "Не вырывай траву с корнем, будет плохо". Это было своего рода табу, даже если мы не всегда понимали его суть. Сегодня новое поколение осознаёт последствия своих действий, но важно дать им правильные установки. Без природы человечество не сможет выжить - мы зависим от воздуха, воды и пищи. Нельзя разрушать то, что нас кормит и поддерживает. Даже животные не разрушают природу, а мы ведь имеем способность осознавать свои действия.

Вы часто общаетесь с жителями новостроек, и там действительно много экологических проблем. Как местные жители воспринимают необходимость их решения?

- Появление новостроек изначально было связано с проблемами, особенно в тех районах, где люди занимали земли через самозахват. Эти территории часто не предназначались для жилых застроек, многие новостройки возникли рядом с мусорными полигонами. Причины лежат в социальных и экономических трудностях: жители сельских районов переезжали в города из-за безработицы и нехватки ресурсов, а государство не могло своевременно обеспечить их жильём. Это привело к возникновению целого ряда юридических и инфраструктурных проблем: отсутствие дорог, канализации, коммуникаций. Для государства такие проекты обходятся дорого, и новостройки зачастую остаются без должного внимания.

Экологические проблемы здесь тесно связаны с социальными. Когда людям не хватает базовых ресурсов, они начинают брать их у природы, не задумываясь о последствиях. Экологическое образование, воспитание и осознание важности окружающей среды у некоторых людей, к сожалению, недостаточно развиты. Решая свои социальные проблемы, они не обращают внимания на экологию.

Например, одна из самых острых проблем в столице - это мусор. Городские службы не успевают его вывозить, урн в новостройках не хватает, а коммерческие бани жгут резину, загрязняя воздух. Конечно, это связано с дороговизной газа и топлива, но при этом нарушаются экологические права других людей.

Многие жители новостроек ставят материальные проблемы на первое место, и экологические вопросы отходят на второй план. Тем не менее, есть и те, кто осознает проблему и активно принимает участие в её решении, что даёт надежду на улучшение ситуации.

Почему ген жадности заменил в кыргызах ген экологичности?

Это сложный вопрос и, в какой-то мере, трагедия нашего народа. Всего за сто лет мы утратили своё традиционное отношение к природе. Кыргызы, которые когда-то жили в гармонии с окружающей средой, превратились в потребителей. Причин много, но одна из них - это соревнование за богатство. Сегодня важны показательные достижения, материальные блага. Свою роль сыграли и исторические факторы, такие как колонизация, которая нарушила естественные устои. Раньше кыргызы понимали, что природа - это основа всего. Если истощить её ресурсы сегодня, завтра нам не останется ничего. Было уважение и бережное отношение к природным богатствам, а сейчас это стало хищническим потреблением.

Можно ли вернуть то, что было утеряно?

Это необходимо сделать, и времени на раздумья нет. Если мы не изменим своё отношение к природе, можем потерять не только землю, но и самих себя. Цель должна быть общей - сохранить свой народ, свою страну. Многие называют себя настоящими патриотами, но этого недостаточно, нужны конкретные действия: посадить дерево, не бросать мусор где попало. Экологическое сознание должно стать частью государственной идеологии и проникнуть в повседневную жизнь каждого.

Данная публикация была подготовлена в рамках финансируемого ЕС проекта "Мониторинг Юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане". Проект реализуется консорциумом во главе с Фондом им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Фондом Макс Планк за международный мир и верховенство права, ЭД "БИОМ" и ОО "Алга"". Ответственность за содержание данной публикации несет исключительно ОФ "Новые медиа". Публикация не обязательно отражает точку зрения Европейского союза и членов выше обозначенного консорциума.